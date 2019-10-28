Возобновляются российско-украинские переговоры по газу

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что 28 октября в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС о транзите газа через украинскую территорию. Стороны намерены обсудить имплементацию норм Евросоюза в будущее соглашение о транзите. Российскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, а Украины глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.