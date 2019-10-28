Песков оценил «операцию США» по ликвидации лидера ИГ

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время общения с представителями СМИ прокомментировал заявление США о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, если данная новость является достоверной и в дальнейшем подтвердиться, то можно тогда будет говорить о серьезном вкладе американского лидера Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, передаёт РИА Новости.

«Эта информация не может вызывать негативную реакцию властей РФ, – подчеркнул представитель Кремля. – Действительно, наши военные видели в зоне самолёты ВВС США, также там видели и беспилотники. Более к сказанному мне добавить нечего. Будем ждать официального подтверждения этой новости».

Напомним, накануне стало известно, что в сирийском Идлибе уничтожен главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Первым об это написали журналисты американского издания Newsweek. По данным журнала, который ссылался на источники в армии США, аль-Багдади, был уничтожен во время специальной операции, осуществлённой Объединенным командованием специальных операций американской армии.

Позже эту информацию агентству INA подтвердил неназванный высокопоставленный источник в разведке Ирана. По его словам Абу Бакр аль-Багдади действительно был убит в сирийском Идлибе.

В свою очередь Reuters со ссылкой на свои источники в сфере безопасности Ирака сообщало что, главарь ИГ был уничтожен вместе со своим телохранителем. Его местоположение удалось обнаружить, когда бандит пытался сбежать вместе со своей семьёй к турецкой границе. Кроме того, два иранских официальных лица также заявили агентству, что Иран получил официальную информацию от сирийских должностных лиц о смерти аль-Багдади.

Ранее СМИ неоднократно публиковали сообщения о ликвидации главы ИГ, но в дальнейшем они не находила подтверждения.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории нашей страны запрещена.