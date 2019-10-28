Прогноз погоды на ноябрь: погода преподнесет очередные сюрпризы

Аномалии, которые происходили в России с погодой в октябре, удивили многих – месяц начался с температурного фона, который был значительно ниже нормы. Однако в дальнейшем началось мощное потепление, продолжавшееся почти до конца октября, ставшего в итоге, одним из самых комфортных за всю историю метеонаблюдений.

Ноябрь, по прогнозу синоптиков, также обещает жителя Русской равнины преподнести многочисленные погодные сюрпризы. При этом синоптики обещают, что в некоторых регионах страны они будут приятными, а в других – наоборот.

Прогноз погоды на ноябрь в Приморье

Несмотря на то, что для Приморья ноябрь – это пора предзимья, когда происходит борьбы осени с зимою, в которой, как правило побеждает последняя, ноябрь-2019, по прогнозу синоптиков, по температурным показателям будет на 2-3 градуса выше привычных климатических показаний. Так, в первые дни месяца в столице края – Владивостоке – ожидается тёплая, сухая и очень комфортная погода. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 1 по 6 ноября дневная температура составит плюс 10-12. В ночные часы будет не так тепло, но и до минусовых показателей столбики термометров не дотянут (плюс 1-2).

К середине второй декады последнего месяца календарной осени в светлое время похолодает до плюс 2-3, пройдут осадки. Кроме того, метеорологи предупреждают об усилении ветра. Местами его порывы могут достигать 18-22 метров в секунду, на дорогах возможно гололедица.

В 20-х числах ноября почти на всей территории Приморья осадки усилятся, а дневной температурный фон всё-таки перейдёт за отметку ниже нуля градусов. Синоптики прогнозируют в период с 23 по 30 ноября минус 1-3 днем и до 7-9 градусов мороза ночью. Сильное похолодание придёт сюда, по прогнозу синоптиков не раньше второй недели декабря.

Погода в ноябре на Урале и в Сибири

Теплее обычного будет в предстоящем ноябре и на Урале. По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура составит примерно минус 4, а количество осадков вряд ли превысит климатическую норму. Более того, метеорологи предполагают, что в некоторых регионах Урала в последнем осеннем месяца ожидается дефицит влаги.

При этом в период с 1 по 10 ноября в Челябинске и Магнитогорске, по прогнозу синоптиков почти ежесуточно будет выпадать небольшой снег, днём воздух будут остывать до минус 1-5, ночью – в отдельные сутки ударят морозы до минус 10. Однако в дальнейшем, несмотря на пасмурную погоду, осадки прекратятся, а погода стабилизируется на дневных показателях минус 2-4. Ночью ниже минус 6 термометры показывать не будут. Такая погода сохраниться здесь до конца месяца.

В Екатеринбурге будет более прохладно. В с 1 по 15 ноября в дневные часы при сильном ветре и снегопаде, по прогнозу синоптиков, температура опустится до минус 6-7, после полуночи – до минус 12. При этом вторая половина месяца по погодной обстановке почти не станет отличаться от первой – днём максимальные морозы ожидаются 26-27 ноября, когда воздух остынет до минус 7, в ночные часы пик морозов придётся на те же числа (минус 8-10).

Приятные сюрпризы приготовила погода и жителям Сибири. Даже в её западной части, где всегда в последний месяц осени традиционно холодно, на это раз будет очень комфортно. По прогнозу синоптиков, здесь – от Уральских гор на западе до русла Енисея на востоке – до конца ноября средняя дневная температура составит около 5 градусов мороза. При этом ночные показатели от дневных отличаться почти не будут. Такая погода, в частности, ожидается в Тюмени, Новосибирске, Томске и Омске. Пик морозов по всей Сибири ожидается в самом конце месяца, когда, по прогнозу синоптиков даже днём может похолодать до минус 8-10. Впрочем, для настоящих сибиряков – это пустяки.

Прогноз погоды на ноябрь-2019 в Крыму

Традиционно тепло, но неожиданно почти без осадков будет в ноябре в Крыму. Если раньше в своих долгосрочных прогнозах синоптики обещали, что последний месяц осени на полуострове будет с резкими температурными перепадами и проливными дождями, то сейчас метеорологи внесли в прогнозы серьёзные коррективы. Так, в Симферополе в первую неделю ноября они обещают очень комфортные плюс 12-17 днём и плюс 8-12 ночью. Сильный дождь может немного испортить настроение местным жителем и отдыхающим всего лишь дважды за месяц – 8 и 18 ноября. Похолодание на большей части Крыма ожидается в последней декаде месяца – в период с 21 по 30 ноября дневная температура будет колебаться в пределах плюс 7-10, ночная плюс 3-5.

При этом в Ялте, Саках, Евпатории и Керчи будет ещё теплее. Правда, осадков на этих курортах Крыма ожидается больше чем в среднем выпадет на полуострове, но затяжными они не будут и не помешают приятному времяпровождению на свежем воздухе.

Погода в ноябре в Москве. Точный прогноз синоптиков

Относительно стабильным, но очень пасмурным ожидается ноябрь и в Москве. При этом в начале последнего месяца осени погода подготовила жителям столицы и её многочисленным гостям несколько неприятных сюрпризов. Так, по прогнозу синоптиков, ослабление защиты антициклона приведёт к кардинальным переменам в погоде в Москве в первую неделю ноября. С 1 по 7 число, как обещают метеорологи, холодные воздушные массы, которые постепенно уже приходят на смену тёплому воздуху, стремительно погрузят регион в осеннюю климатическую обстановку.

По прогнозу синоптиков, воздух не будет прогреваться выше плюс 3-4 как ночью, так и днём. Кроме того, начиная со 2 ноября и до середины второй декады месяца почти ежесуточно будут выпадать осадки – в виде дождя и мокрого снега. Также пасмурно, но уже более прохладно и почти без осадков будет в середине ноября – дневная температура, по прогнозу синоптиков, составит плюс 1-2, ночью возможны заморозки. Такая погода продержится до конца месяца. Несмотря на то, что в отдельные дни, возможно повышение температурного фона, октябрьское тепло в Москву в ноябре уже точно не вернётся.