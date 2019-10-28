Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети

Глава РФ Владимир Путин поручил Кабмину и лично его председателю Дмитрию Медведеву подготовить и внести в УК РФ поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети Интернет.

Об исполнении поручения премьер-министр должен доложить президенту до 10 января 2020 года, передаёт пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин поручил обеспечить оперативную досудебную блокировку в Сети информации о наркотических веществах, методах их синтеза и местах их продажи. Также российский лидер поручил оказать поддержку НКО, занимающихся профилактикой потребления наркотиков и реабилитацией наркозависимых.

Помимо этого, МВД РФ по поручению главы России, необходимо принять меры по кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности борьбы с оборотом наркотиков в Сети Интернет.