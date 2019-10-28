Россия, Китай и Индия создадут альтернативу платежной системе SWIFT

РФ, КНР и Индия решили создать альтернативу SWIFT на случай отключения от платёжной системы. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники, близкие к ЦБ РФ, отечественную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) российский регулятор планирует состыковать с её аналогом в Поднебесной – с платежной системой (CIPS).

При этом отмечается, что у Индии нет пока национального решения для финансовой коммуникации. Поэтому эта страна собирается соединить платформу ЦБ РФ с перспективной разработкой независимой индийской структуры. По словам одного из собеседников издания, речь идёт о соединении расчётных платформ при помощи, так называемых сетевых шлюзов – программно-аппаратных комплексов.

Предполагается, что с российской стороны организатором проекта станет Национальный расчётный депозитарий (НРД). Между тем, представитель Центробанка рассказал журналистам газеты, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. Он пояснил, что ещё в конце 2018 года зарубежным структурам было разрешено подключаться к СПФС.

В свою очередь глава комитета по финансовому рынку нижней палаты российского парламента Анатолий Аксаков заявил, что этот вопрос сейчас действительно обсуждается c партнёрами по БРИКС. Однако подробности он не сообщил.