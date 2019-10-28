Сбербанк запустил онлайн-переводы по всему миру

Крупнейшая кредитная организация страны Сбербанк» запустила в своём мобильном приложении переводы на счета по всему миру.

При этом переводы можно делать в том числе и в пользу юрлиц – комиссия составит 1% от суммы перевода с минимальным размеров в 150 руб., передаёт пресс-службы Сбербанка.

Отмечается, что, таким образом, банк существенно расшил возможности переводов за рубеж. Теперь клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру. Также известно, что перевод можно отправить в долларах или евро. Пока лимит составляет 300 тыс. в рублёвом эквиваленте в день.