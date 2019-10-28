Россия станет частью новой глобальной системы финансов

Российские финансы опять позеленеют

В России нужно формировать национальную систему ответственного финансирования и зеленых финансов, состоящую из Национального совета по зеленому финансированию и устойчивому развитию (межведомственного органа высокого уровня с участием неправительственных организаций) и Методологического центра “Зеленая книга России” в контуре ВЭБ РФ» — это заявление содержится в «Концепции организации в России методологической системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования», опубликованной в октябре Банком России.

Достаточно неожиданными являются и сама и цель, и учреждение, которое ее выдвинуло — Центральный банк. Но, оказывается, что «в мире формируется новая экосистема глобальных финансов, в основу которого положено единство трех факторов ESG» (ответственного финансирования), сообщается в концепции. То есть, мы никак не выпутаемся из существующей системе глобальных финансов, а тут еще одна, даром, что «эко». И «главным драйвером создания этой системы является государство».

К экологическим и климатическим проектам предъявляются особые требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков, поясняет пресс-релиз ЦБ. Это важное замечание, которое стоит взять на заметку. «России в настоящее время приходится принимать условия, разработанные другими странами для реализации своих приоритетов при развитии зеленого финансирования». А если не принимать, то что? Ничего, в Основных направлениях развития финансового рынка РФ до 2021 года уже «указано, что России предстоит подключиться к глобальному процессу и проработать вопросы формирования национальной системы финансовых инструментов устойчивого развития». Хэппи энд, если считать его таковым, близок, можно выдохнуть.

Итак, избавление от одних «зеленых» денег, доллара, то есть наша дедолларизация, сменяется приходом других денег, зеленых уже официально, не на сленге, и глобальных по определелению, а не де-факто. За ними, как следует из концепции ЦБ со всей очевидностью, идут новые инструменты контроля поверх национальных границ. Впрочем, новых зеленых денег, по сравнению со старыми, пока очень очень мало.

Ветер с Запада

«Зелёные инвестиции», то есть вложения в финансовые инструменты экологических проектов, пока воспринимаются скорее как некая благотворительность, отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Такие компании и кампании, как правило, требуют более высоких издержек на вложенный капитал при реализации проектов. Поэтому даже если они выходят в плюс по прибыльности, рентабельность низка и значительно меньше среднерыночных возможностей доходности даже низкорисковых вложений.

Например, одно из пилотных размещений экологической сферы – зелёные облигации РЖД в евро на Мосбирже предполагают 1,28% годовых. Инвестиционный бизнес, как и любой другой, достаточно циничен. И обращает внимание в большей степени на отдачу от инвестиций, нежели на их пользу. Это особенно актуально применительно к России, где социальная подоплёка бизнеса традиционно невелика в мотивации инвесторов.

Следовательно, говорит эксперт, спрос на такие инвестиции смещен в основном в сегмент премиум-клиентов банков и инвесткомпаний. Богатые инвесторы, которые хотят показать свою социальную ответственность и готовы получать менее высокую доходность наряду с иными инвестициями, компенсирующими выпадающую прибыль.

В то же время тренды на российском рынке обычно приходят с Запада, указывает Марк Гойхман. И если там вложения в экологические проекты продолжат набирать популярность, то такая «мода» вполне может развиваться и в нашей стране. Тем более, что с понижением процентных ставок в мире и в России средняя доходность прочих инструментов будет понижаться.

Немаловажно еще вот что, добавляет аналитик. Если популярность зеленых инвестиций будет возрастать, то увеличение спроса на них будет приводить к росту котировок таких инструментов – облигаций, фондов и пр. И тогда их доходность будет увеличиваться не за счет купонов и процентов по ним, а за счет повышения цены соответствующих бумаг. В таком случае и общая совокупная прибыльность этих вложений может повышаться до сравнимых со среднерыночными величин, что, в свою очередь, станет приводить к нарастанию спроса на них, расширению круга пользователей и доли в инвестпортфелях.

Что такое: зеленое, а не растет?

Вообще, признает генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер, тема «зеленых инвестиций» тесно перекликается с так называемой «социальной ответственностью бизнеса», то есть с идеей, что предприниматель или инвестор, помимо стремления к рентабельности и прибыли, должны думать еще и о пользе обществу и окружающей среде. Этот подход имеет право на жизнь, но, тем не менее, основная социальная и экологическая нагрузка лежит все же на государстве, и переложить ее на частных участников рынков полностью невозможно, да и не целесообразно. Частный инвестор в среднем сосредоточен все же на доходности, он меркантилен, и именно эта меркантильность создала капиталистический тип экономики, в котором сейчас живет весь мир.

А экологическая тематика часто используется для борьбы корпораций, загрязняющих экологию, между собой, они используют и экологические организации в качестве инструментов этой борьбы, констатирует эксперт. 132 страны, на которые приходится 82% всех вредных выбросов, вряд ли готовы отказаться от экономического роста, который дает им промышленность, замечает он. Вряд ли они готовы проиграть в экономической гонке своим ближним или дальним соседям, и тем самым в дальнейшем поставить под угрозу свой авторитет. На деле они скорее будут использовать риторику защиты окружающей среды, чтобы сдерживать экономический рост соседей, чтобы получать какие-то преференции во внешнеполитическом поле, торговать квотами на выбросы CO и так далее.

Но во всем мире после экологических катастроф регулярно подскакивает интерес к акциям компаний альтернативной энергетики и «зеленым» облигациям. Последний раз такой всплеск был после аварии на японской АЭС «Фукусима», тогда котировки акций компаний атомной энергетики сразу упали на 10-15%, и на столько же выросли акции компаний альтернативной энергетики.

Как считает Евгений Вальтер, России, как развивающейся стране, мода на «зеленые» инвестиции может оказаться вредна с точки зрения экономического роста, а потому она пока имеет мало шансов на выживание. Рост ВВП на 1-1.5% в год — это очень низкие темпы даже с текущим уровнем загрузки промышленности, а если применить еще и жесткие экологические стандарты, рост может оказаться нулевым.