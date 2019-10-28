«Ты не одна»: Саша Митрошина и Алёна Попова о сети взаимопомощи женщин

Цели движения:

Реализация закона о профилактике домашнего насилия; Привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия в России; Объединение фондов, экспертов, СМИ и волонтеров, которые могут оказать помощь жертвам домашнего насилия.

В рамках проекта #ТыНеОдна можно:

- найти активистов, блогеров, журналистов и лидеров мнений, которые могут предать огласке случаи домашнего насилия в месте, где этот случай произошёл (что очень важно, ведь насилие происходит везде, именно поэтому пострадавшие нуждаются в освещении событий людьми, которые находятся в конкретном городе, регионе);

- узнать, какие фонды и кризисные центры, созданные для помощи жертвам насилия, существуют в разных городах России;

- получить контакты юристов и юридических центров, предоставляющих бесплатные консультации по вопросам, связанным с домашним насилием;

- составить заявление в полицию с помощью доступной формы на сайте, которая адаптирована под экстренные случаи;

- найти курсы и онлайн-тренинги, направленные на психологическую и физическую адаптацию;

- узнать всю необходимую информацию о правах и возможных действиях при возникновении угрозы здоровью и жизни.

предоставлено пресс-службой

Летом 2019 года Александра Митрошина запустила масштабный флешмоб #ЯНеХотелаУмирать, в котором приняли участие более 16000 человек. Этот проект вскрыл реальные цифры и масштабы ситуаций, связанных с домашним насилием в стране. Флешмоб собрал более 30 упоминаний в СМИ, в том числе в иностранных изданиях и вызвал большой общественный резонанс: началась широкая дискуссия о необходимости закона и защите жертв насилия.

Однако проект не стоит на месте, а его создатели продолжают активно освещать случаи насилия.

«Сейчас мы работаем над организацией выставки, посвященной проблеме домашнего насилия, над созданием памятника жертвам» - поделилась Александра Митрошина, основатель движения #ТыНеОдна.

Приоритетная задача проекта заключается в борьбе с эпидемией насилия в России. Для этого представители движения агрегируют помощь жертвам и борются за введение закона о профилактике домашнего насилия.

Почему сеть взаимопомощи важна?

По данным МВД, в Российской Федерации 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. От домашнего насилия чаще всего страдают самые слабые и незащищенные члены семьи - женщины, дети, люди с инвалидностью и пожилые.

От домашнего насилия в России за год пострадали более 16 млн. женщин (официальные данные Росстата): 38% женщин в России подвергались вербальному насилию в семье в течение жизни, 20% женщин подвергались физическому насилию в течение жизни, 10% жертв обращаются в полицию. Для женщины вероятность стать жертвой насилия в своей семье выше, чем вне ее. Так, женщины составляют 75% жертв домашнего насилия.

Согласно данным департамента судебной статистики при Верховном суде за первое полугодие 2017 г., к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАПа РФ «Побои» были привлечены 51 689 человек, из них 40 477 – т. е. абсолютное большинство – были наказаны штрафом. При этом средний размер штрафа составил около 5000 руб. Как за две неправильные парковки в Москве.

предоставлено пресс-службой

Официальная статистика МВД России уже несколько лет демонстрирует усиливающийся рост числа преступлений, совершенных в семье, – примерно на 5000 случаев ежегодно. Если в 2013 г. в отношении членов семьи было совершено 37 476 преступлений, то в 2014 г. – 41 966, в 2015 г. – 49 579, а в 2016 г. – 64 421. Кроме того, побои – одно из самых распространенных правонарушений в семейно-бытовой сфере.

С домашним насилием необходимо бороться

Россия входит в число 18 стран, чьи законы меньше всего защищают жертв от насильника. Зафиксированы случаи, когда полиция игнорировала случаи обращения женщин до появления у жертвы серьезных травм, например, ножевых ранений.

В настоящий момент представители правоохранительных органов не принимают никаких профилактических мер. А факты уже случившегося насилия приводят в ужас: так, в прошлом году муж Риты Грачевой вывез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук, воткнул топор в бедро, хотя, что важно, героиня событий обращалась до инцидента в полицию.

В прошлом году собственным мужем была убита Алена Верба. Женщине было нанесено более 40 ножевых ранений. Особая жестокость заключалась еще и в том, что насильник накрыл тело жертвы и оставил маленького сына с телом, запертым в квартире. Известно, что убитая до этого обращалась в полицию с жалобами на мужа, однако соответствующие меры не были приняты. Очевидно, что подобные преступления можно было бы избежать, если в стране существовали законы, профилактические нормы, специальные службы, которые могли бы обезопасить пострадавших.

Более того, в 2017 году в России декриминализовали случаи побоев в семье. Сегодня первый факт бытового насилия наказывается штрафом, эквивалентным двум неправильным парковкам в Москве. Это никак не останавливает насильника и не защищает жертву от последующих случаев.



Нелепость ситуации заключается еще и в том, что государство не предусматривает бесплатную юридическую помощь жертве, а агрессору предоставляется бесплатный адвокат, оплаченный налогами граждан!

Что делать? Петиция

«В этом году нам уже удалось вынести новый законопроект на официальные слушания в Государственную Думу. Я убеждена, что теперь все зависит от нас. Именно поэтому сейчас как никогда важно подписать петицию за принятие закона о домашнем насилии» - прокомментировала Александра.

предоставлено пресс-службой



Новый закон

вводит определение «домашнего насилия» и его виды, а также легитимизирует предотвращение преступлений в отношении супругов, детей, близких родственников, близких партнеров.

В основе закона лежит запрос на введение охранных ордеров, позволяющих изолировать насильника от жертвы, запретить ему приближаться к жертве, месту ее работы и наиболее часто посещаемым местам. Подобные ордера существуют уже в 124 государствах и обеспечивают жертвам насилия безопасность. Так, жертвам не приходится терпеть насилие по принципу «некуда идти». Также в случае принятия закона, жертва будет защищена государством: правоохранительные органы, а не сама жертва, займется сбором доказательств.

Закон предусматривает конкретные меры по работе с насильниками: программы по работе с гневом, ограничительные меры по предотвращению рецидивов случаев жестокости, комплексная система профилактических мер для устранения форм агрессии на ранних стадиях.

Подобные законы уже несколько лет действуют на территории многих стран Западной и Восточной Европы, а также СНГ. Опыт Казахстана, Украины, Молдовы, Киргизии, Чехии, Литвы, а также других стран показал, что случаи внутрисемейного насилия сокращаются от 20 до 40% после принятия подобных законов.

Мировая практика в области борьбы с насилием в семье доказала, что специальный закон о профилактике насилия в семье более эффективен, чем отдельные статьи уголовного, гражданского, и административного законодательства.