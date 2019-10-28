После конфликта с Зеленским националисты вывезли оружие из зоны разведения войск

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины Вадима Трояна, в районе подготовки к разведению войск в зоне боевых действий на Донбассе, националисты вывезли оружие после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и бесед с полицией. Вывезенное оружие Троян назвал «легальным». «В Золотом-4 и Катериновке работают 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия», - заявил Троян.

Ранее Зеленский посетил зону разведения войск и на повышенных тонах пообщался с представителями националистов протестующих против разведения войск. «Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: «Оружие убери». Ты меня не переводи на акции (акции протеста - Эксперт)» - заявил Зеленский протестующему против развода войск. После этого глава партии Национальный корпус Андрей Билецкий записал обращение к Зеленскому, в котором пообещал ввести в зону разграничения войск до 10 тыс. своих сторонников.