Вход/Регистрация Подписка

В Кремле прокомментировали разговор Зеленского с украинскими добровольцами

Москва, 28.10.2019
  • В Кремле прокомментировали разговор Зеленского с украинскими добровольцами

EPA

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал разговор Зеленского с украинскими добровольцами. По словам представителя Кремля, диалоги, «которые имели место в Посёлке Золотое в Донбассе выявили те проблемы, которые есть», передаёт РИА Новости.

При этом Песков выразил надежду, что лидер «самостийной» всё-таки сумеет заставить военные подразделения выполнять собственные приказы.

«Только тогда мы сможем вести речь о подготовке к разведению сил в Донбассе, а также о саммите в нормандском формате», – резюмировал руководитель пресс-службы российского лидера.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил зону разведения войск в Донбассе и поговорил на повышенных тонах с представителями националистов, который выступают категорически против разведения войск.

«Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: «Оружие убери». Ты меня не переводи на акции (акции протеста - Эксперт)», - заявил глава «самостийной» протестующему против развода войск.

После этого глава партии Национальный корпус Андрей Билецкий записал обращение к Зеленскому, в котором пообещал ввести в зону разграничения войск до 10 тыс. своих сторонников.

Уже сегодня появилась информация, что после конфликта с Зеленским националисты вывезли оружие из зоны разведения войск. Об этом, в частности рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян. По его словам, вывезенное оружие является «легальным».

«В Золотом-4 и Катериновке работают 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия», - заявил Троян.

Однако позже представители националистов вывоз оружия из зоны разведения войск опровергли, заявив, что данные сообщения не являются действительными.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подкаст 43-й недели. Рейтинг крупнейших компаний России
    2. Российский газопровод остановит бум поставок СПГ в Китай
      Российский трубопроводный газ уменьшит спрос Китая на СПГ и охладит перегретый азиатский рынок
    3. Где быстрее всего растут зарплаты
      Не там, где вы подумали
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама