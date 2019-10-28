В Кремле прокомментировали разговор Зеленского с украинскими добровольцами

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал разговор Зеленского с украинскими добровольцами. По словам представителя Кремля, диалоги, «которые имели место в Посёлке Золотое в Донбассе выявили те проблемы, которые есть», передаёт РИА Новости.

При этом Песков выразил надежду, что лидер «самостийной» всё-таки сумеет заставить военные подразделения выполнять собственные приказы.

«Только тогда мы сможем вести речь о подготовке к разведению сил в Донбассе, а также о саммите в нормандском формате», – резюмировал руководитель пресс-службы российского лидера.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил зону разведения войск в Донбассе и поговорил на повышенных тонах с представителями националистов, который выступают категорически против разведения войск.

«Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: «Оружие убери». Ты меня не переводи на акции (акции протеста - Эксперт)», - заявил глава «самостийной» протестующему против развода войск.

После этого глава партии Национальный корпус Андрей Билецкий записал обращение к Зеленскому, в котором пообещал ввести в зону разграничения войск до 10 тыс. своих сторонников.

Уже сегодня появилась информация, что после конфликта с Зеленским националисты вывезли оружие из зоны разведения войск. Об этом, в частности рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян. По его словам, вывезенное оружие является «легальным».

«В Золотом-4 и Катериновке работают 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия», - заявил Троян.

Однако позже представители националистов вывоз оружия из зоны разведения войск опровергли, заявив, что данные сообщения не являются действительными.