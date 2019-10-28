В Польше заявили о поимке российского шпиона

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы.

Об этом передаёт Радио Польши со ссылкой на Станислав Жарына – руководителя пресс-службы министра-координатора спецслужб. По его словам, в ходе работы Агентства был задержан некий мужчина, которому были предъявлены обвинения.

Позже по месту его жительства прошли следственные действия. Они послужили основанием ещё для двух дополнительных обвинений. В частности, речь идёт о незаконном хранении оружия и амуниции, а также использовании фальшивых документов.

В настоящее время собраны данные, которые указывают на то, что задержанный тесно сотрудничал с разведкой РФ. При этом уточняется, что подозреваемый является офицером Агентства национальной безопасности Польши. Решением суда он арестован на 3 месяца. Другие подробности этого шпионского скандала пока не сообщаются.