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Партия Меркель провалилась на выборах в Тюрингии

Москва, 28.10.2019

На выборах в местный парламент в немецкой федеральной земли Тюрингия, по предварительным данным, большинство получила Левая партия, сообщает DW.

Левая партия получила около 30% голосов избирателей, тогда как на выборах 2014 эта политсила имела 28,2%.

На втором месте оказалась ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с 24% голосов избирателей. Партия более чем удвоила достигнутый на прошлых выборах 2014 результат - тогда они получили 10,6%.

На третьем месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 22,5% поддержки избирателей. Это - значительно меньше по сравнению с результатом на выборах 2014 года. Тогда консерваторы суметь получить 33,5%.

Социал-демократы получают 8,5% голосов. Нынешний показатель также хуже достижения 2014 года. Тогда СДПГ смогла обеспечить себе 12,4% голосов избирателей. "Зеленые" набирают 5,5% голосов.

Одним из возможных вариантов будущего правительственного объединения обозреватели называли так называемую "коалицию Зимбабве" с участием социал-демократов, Зеленых, Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии.

ХДС и его партнер по правящей коалиции СДПГ вновь понесли ощутимые потери, как это было на земельных выборах в Саксонии, Бранденбурге и Бремене, и теперь у правящей коалиции под руководством Меркель возникнут сложности.

"Еще большей проблемой, чем для Меркель, возможное поражение ХДС в Тюрингии может стать для Аннегрет Крамп-Карренбауер, возглавляющей эту партию. Ведь в таком случае это будет означать, что председатель ХДС снова должна будет объявить о плохих результатах выборов", - отметил политолог из университета Йены Торстен Оппелланд.

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