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Аудит сайта, как обязательная процедура при SEO-продвижении

Москва, 29.10.2019
Современный интернет диктует свои правила собственникам коммерческих веб-сайтов.
#PressRelease

Современный интернет диктует свои правила собственникам коммерческих веб-сайтов. Проработка технической составляющей, контента и дизайна в таких условиях становятся важными аспектами. Однако без правильного продвижения все проведенные работы окажутся бесполезными, ведь о площадке банально никто не узнает. К тому же, как в российском, так и зарубежном сегментах интернета присутствует серьезная конкуренция. Бороться с ней, продвигаясь на вершины страниц с результатами в поисковиках, сегодня не так просто, как может показаться на первый взгляд. Перед стартом любых работ, направленных на повышение популярности, рекомендуется провести вспомогательные действия. В частности, потребуется заказать SEO аудит сайта – процедуру, в ходе которой получится выявить основные ошибки для дальнейшего исправления.

Какие проблемы решает анализ?

Прежде всего необходимо уяснить главный факт – идеальных сайтов сегодня не существует. Ошибки в большей части из существующих образцов – следствие невнимательности разработчиков или же специальные маркетинговые уловки. Зачастую даже малейшие неточности приводят к ухудшению позиций проекта на региональном, государственном или мировом уровне. Своевременно выполненный аудит – возможность оперативно обнаружить все проблемные участки и подготовить рекомендации для специалистов, способных все исправить.

Вкратце список проблем, которые можно разрешить при содействии опытного аудитора, выглядит так:

  1. Недостатки в технической составляющей – ошибки в коде или верстке, приводящие к неправильному отображению необходимых элементов. Также проводится исследование с целью определения средств, внедрение которых может упростить взаимодействие с веб-сайтом. Обычно сюда включаются вопросы безопасности, ускорения загрузки и адаптации под разные виды устройств.
  2. Проблемы с дизайном и функциональностью – недостающие детали для повышения эффективности взаимодействия с посетителями. Устаревшие дизайнерские решения, которые отталкивают вероятных клиентов или вызывают путаницу при использовании веб-сайта.
  3. Низкокачественный контент – особенно важно для порталов, которые полностью или частично основаны на предоставлении полезной информации. В частности, речь идет о корпоративных и личных блогах, новостных порталах. Проблемы с текстовой и графической составляющей не только негативно сказываются на посещаемости, но и мешают веб-сайту выходить на лидирующие позиции в поисковиках. Последний фактор подробнее мы рассматривали здесь: https://expert.ru/2018/01/20/top-chto-dajet-prodvizhjenije-sajta-dlja-biznjesa/

Все работы, связанные с исследованием, реализуются ради главной задачи – оперативного обнаружения препятствий на пути к эффективному СЕО. Поэтому аудит превращается в обязательную меру для тех, кому нужна раскрутка. Подробнее о действиях, выполняемых после исправления недостатков можно узнать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковая_оптимизация

Почему работу следует доверять мастерам?

Сотрудничество со специалистами всегда начинается с определения целей выполняемых работ. Помимо обследования уже существующих проблемных сайтов, к услуге часто прибегают собственники проектов, которые только готовятся к запуску.

В современных условиях принципиально важно взаимодействие с аудиторскими и СЕО компаниями, которые работают легально, заключая с клиентом конкретные договоренности. В таком случае появляется ответственность, предотвращающая всевозможные негативные последствия. К тому, же команда мастеров помимо основного аудита всегда подскажет, как именно исправить недочеты с минимальными финансовыми потерями.

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