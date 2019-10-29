Эксперты составили рейтинг лучших городов России для путешествий

Эксперты туристического портала «ТурСтат» составили рейтинг лучших городов России для путешествий в 2020 году. Возглавил его Северная столица нашей страны Санкт-Петербург.

Как пояснили специалисты, город на Неве – один из самых важных в РФ центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов города Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

При этом они напомнили, что исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому не посетить Петербург просто нельзя, передаёт Сетевое издание «Вести. Экономика».

На втором месте – крупный туристический центр Екатеринбург. За последние годы в этом уральском городе была проделана огромная работа по созданию его положительного имиджа. Теперь это настоящий центр международного конгрессного туризма. Кроме того, многим путешественникам по-прежнему интересна история последнего российского императора и его семьи.

Замыкает тройку лидеров – Казань. Столица Татарстана является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.



Кроме того, Казань традиционно называют мультикультурым городом, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.

Также недавно при поддержке ЮНЕСКО здесь был создан первый в мире Институт культуры мира.

Далее следуют всесезонный город-курорт международного уровня Сочи и российская столица - Москва. В ТОП-10 лучших городов РФ для путешествий в 2020 году эксперты туристического портала «ТурСтат» также включили Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялту и Ярославль.