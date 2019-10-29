Украина закачает в трубу водород, если переговоры с РФ по газу не принесут результата

В газотранспортную систему Украины могут закачать водород, если "Нафтогаз" не договорится с "Газпромом" о продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренк .

Водород в украинской ГТС будет использоваться для сохранения энергии, которую произвели посредством иных источников - с помощью ветра или солнца. Такая практика по использованию газотранспортной системы для хранения и транспортировки водорода иногда применяется в Европе.

Также рассматривается вариант, в котором через Украину по этим же трубам будет проходить транзит газа из Румынии и Словакии в Польшу. По словам Витренко, Румыния добывает газа больше, чем потребляет, поэтому может экспортировать его в Европу через Украину.

Витренко отметил, что эти ыврианты не будут приносить столько же дохода государству, как транзит российского газа. Также он добавил, что если Украина и Россия не договорятся, пострадают экономики обеих стран, но украинская – больше.

В Брюсселе в понедельник состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Европейского союза по вопросу транзита российского газа по украинской территории. В переговорах Россию представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а Украину министр энергетики Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. ЕС представлял заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Переговоры длились около полутора часов и не принесли результата и стороны заявили о намерении продолжить переговоры в ноябре.

Как сообщалось ранее Россия предлагала Украине преодоление действующего контракта на год, но Киев настаивает на заключении нового контракта длительного «по европейским правилам» со значительными объемами транзитного газа.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.