Калифорния в огне

У калифорнийских пожарных сейчас горячие дни и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Им приходится работать 24 часа в сутки, чтобы справиться с лесными пожарами, вновь бушующими в Калифорнии. Несмотря на все усилия пожарных и добровольцев, вышедших на борьбу с огненной стихией, огонь подобрался вплотную к Лос-Анджелесу и угрожает сейчас даже знаменитому музею Гетти с его бесценными коллекциями произведений искусств.

Распространению огня помогает сильный ветер, порывы которого достигают скорости 160 км/час. Самый крупный очаг возгорания находится на севере штата, в округе Сонома, и даже получил собственное имя – пожар Кинкейд. Все попытки взять Кинкейд под контроль пока безрезультатны. За выходные его площадь удвоилась и продолжает расти. Сейчас огнем в Сономе охвачены свыше 74 тыс. акров лесов и виноградников (300 км²). Огонь уничтожил более 120 зданий и сооружений и спровоцировал невиданную в этих краях по масштабам эвакуацию. Покинуть свои дома пришлось более чем 185 тысячам человек.

На юге Калифорнии в понедельник огонь вплотную подобрался к музею Гетти, который официально находится в западной части Лос-Анджелеса. Самому Центру искусств стихия пока не угрожает. Дирекция музея утверждает, что беспокоиться не стоит и что у музея самая современная и надежная противопожарная защита. Тем не менее, огонь заставил покинуть расположенные неподалеку дома баскетбольной звезды Леброна Джеймса и Арнольда Шварценеггера.

Во вторник ожидается усиление ветра, который по прогнозам метеорологов, может достигнуть рекордной для штата скорости.

Пока, к счастью, обходится без жертв. В борьбе с огненной стихией в Сономе серьезно пострадал один пожарный, но его жизнь вне опасности.

Более двух миллионов калифорнийцев, что называется» «сидят» без электроэнергии. Крупнейшая в штате энергетическая компания Pacific Gas & Electric (PG&E) отключила на выходные электричество, чтобы избежать пожаров на подстанциях. Несмотря на то, что в понедельник энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии, к вечеру без электричества оставались приблизительно 741 тыс. домов и компаний.

Сильные пожары в Калифорнии и особенно на юге штата не редкость. Последний такой пожар, тоже получивший название – Скирболл, случился в 2017 году. Он разрушил шесть особняков в Бель Эйре, которые оценивались приблизительно в 20 млн долларов.

Всего в Калифорнии сейчас более десятка крупных очагов возгорания. Прогнозы синоптиков, увы, неутешительные – сухая и ветреная погода. Поэтому пожарные и власти ожидают в ближайшие дни дальнейшего ухудшения ситуации, чему способствует также низкая влажность и наличие сухого кустарника.

Для жителей ряда районов как на севере, так и на юге штата бегство от лесных пожаров превращается в норму жизни. К примеру, жители городка Санта-Роза совсем недавно вернулись в дома, отстроенные после пожара 2017 г., который тогда, кстати, убил 44 человека. Сейчас им вновь пришлось срочно покидать жилье из-за пожара Кинкейд.

В воскресенье губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. Бывший глава штата Джерри Браун предупредил, что такие пожары – только начало климатического кризиса, с которым вот-вот столкнется Америка.