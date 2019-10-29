Киев не даст показаний по делу об импичменте Трампа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители украинской власти не будут давать показаний в Конгрессе США по делу об импичменте президента Дональда Трампа. «Мы не имеем к этому отношения. Пусть они сами разберутся – мы не будем туда ездить, не будем комментировать» - заявил Пристайко.

Палата представителей Конгресса США ведет процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за якобы имевшегося давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Зеленский и Трамп неоднократно отрицали факт давления с американской стороны. Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского доказывающую факт отсутствия давления на украинского президента.