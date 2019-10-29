Курс доллара пробил психологическую отметку

Курс доллара во вторник пробил психологическую отметку 64,00 руб. к 13.00 мск, прибавляя 25 копеек, на фоне снижения цен на нефть и завершения налогового периода. Курс евро растет на 14 копеек - 70,90 руб.

Ранее Эксперт Online писал о таком сценарии. В настоящее время в фокусе внимания рынков находится заседание ФРС. Как известно, уже завтра американский регулятор почти наверняка снизит процентную ставку. Большинство аналитиков не сомневаются, что ставка будет снижена на 25 б.п. В частности, в этом уверена Ольга Стерина из банка Уралсиб. По её мнению, американский центробанк не только снизит ставку, но и укажет в комментариях, что на какое-то время возьмёт паузу, а это может разочаровать инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», признался, что его больше всего беспокоит не сам факт снижения ставки, а риторика, которую выберет ФРС. Он предполагает, что она может оказаться «ястребиной», а это негативно повлияет на все рисковые активы, к которым относится и рубль.

«Поэтому курс доллара на этом фоне закрепится выше отметки в 64 руб.», – считает он.

Между тем Юрий Кравченко из ИК «Капитал» отметил, что не всё хорошо для рубля и на внутреннем рынке. Да, банки сейчас завершают октябрьский период платежей в бюджет уплатой налога на прибыль. Это всё замечательно, но не следует забывать, что вся конвертация валютной выручки в рамках подготовки к платежам, по всей видимости, была завершена ещё на прошлой неделе. Именно поэтому вчера рубль уже почти не замечал финальных налоговых выплат», – резюмировал эксперт.

Не верит в укрепление рубля и Антон Покатович из «БКС премьер». Он считает, что сегодня движение курса нацвалюты во многом продолжит определяться внешней конъюнктурой.

«Думаю, что рублю не удастся развить масштабное укрепление, мой прогноз: курс будет находиться в диапазоне 63,3-64,5 руб. за доллар», – предположил он.

Между тем, по мнению аналитиков Columbia Threadneedle Investments, доллар в ближайшие три – шесть месяцев еще больше укрепится по отношению к евро и, не исключено, впервые после 2002 года достигнет паритета с европейской валютой. Сейчас, напомним, за евро дают 1,11 доллара.