Курс доллара: рубль оставили без поддержки

В понедельник рубль умеренно укрепился против доллара и евро на данных о сохранении спроса на рублевую ликвидность, а также на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets (EM). Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составил 63,73 руб., что на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подешевев на 4,5 коп., торговался по 70,68 руб.

По мнению большинства экспертов, рубль накануне немного вырос к основным резервным мировым валютам, так как участники рынка продолжали демонстрировать спрос на рисковые активы, включая валюты EM, в надежде на подписание торгового соглашения между Пектином и Вашингтоном.

Спрос на рублевую ликвидность также поддерживался продолжающимся налоговым периодом. Напомним, по итогам пятницы и понедельника суммарно было уплачено налогов на общую сумму 1,56 трлн руб.

Также эксперты напоминают, что в настоящее время в фокусе внимания рынков находится заседание ФРС. Как известно, уже завтра американский регулятор почти наверняка снизит процентную ставку, что в свою очередь понизит стоимость долларового фондирования покупок рискованных высокодоходных активов, в том числе и рублевых государственных бондов.

Большинство аналитиков не сомневаются, что ставка будет снижена на 25 б.п. В частности, в этом уверена Ольга Стерина из банка Уралсиб. По её мнению, американский центробанк не только снизит ставку, но и укажет в комментариях, что на какое-то время возьмёт паузу, а это может разочаровать инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», признался, что его больше всего беспокоит не сам факт снижения ставки, а риторика, которую выберет ФРС. Он предполагает, что она может оказаться «ястребиной», а это негативно повлияет на все рисковые активы, к которым относится и рубль.

«Поэтому курс доллара на этом фоне закрепится выше отметки в 64 руб.», – считает он.

Между тем Юрий Кравченко из ИК «Капитал», отметил, что в понедельник заметно улучшился аппетит глобальных инвесторов к риску. Этому, как пояснил он, способствовали возросшие надежды на достижение торгового урегулирования между Пекином и Вашингтоном, и сохраняющиеся ожидания по смягчению процентной политики ФРС на предстоящем заседании.

Пока же на курс отечественной валюты давят нефтяные цены. Так, накануне вечером стоимость фьючерсов на «чёрное золото» марки Brent с уровня в 62 долл. опустилась ниже 61,5 долл. за баррель, что сразу же сказалось на стоимости рубля, который буквально за час 13 коп. к рублю и 12 коп. евро.

«Не всё хорошо для рубля и на внутреннем рынке. Да, банки сейчас завершают октябрьский период платежей в бюджет уплатой налога на прибыль. Это всё замечательно, но не следует забывать, что вся конвертация валютной выручки в рамках подготовки к платежам, по всей видимости, была завершена ещё на прошлой неделе. Именно поэтому вчера рубль уже почти не замечал финальных налоговых выплат», – резюмировал эксперт.

Не верит в укрепление рубля и Антон Покатович из «БКС премьер». Он считает, что сегодня движение курса нацвалюты во многом продолжит определяться внешней конъюнктурой.

«Думаю, что рублю не удастся развить масштабное укрепление, мой прогноз: курс будет находиться в диапазоне 63,3-64,5 руб. за доллар», – предположил он.

Елена Чижевская из РФИ-банка также считает, что сегодня серьёзных колебаний в валютной паре доллар-рубль не будет. По её мнению, ожидаемый диапазон колебаний курса доллара на сегодня составит 63,40-63,90 руб.