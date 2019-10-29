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Курс доллара готовится всех удивить

Москва, 29.10.2019
#Курсы валют
#Экономика
  • Курс доллара готовится всех удивить

DPA/TASS

Курс доллара уже сильно удивил инвесторов, сохранив позиции несмотря на июльское и сентябрьское снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и, похоже, намерен сделать это снова. Сейчас ввиду дальнейшего снижения прогнозов по развитию глобальной экономики, по мнению аналитиков Columbia Threadneedle Investments, доллар в ближайшие три – шесть месяцев еще больше укрепится по отношению к евро и, не исключено, впервые после 2002 года достигнет паритета с европейской валютой. Сейчас, напомним, за евро дают 1,11 доллара.

В этом квартале поддержку доллару будут оказывать три фактора. Во-первых, ставка в США выше, чем в большинстве развивающихся стран. Во-вторых, внутренняя инфляция в Штатах «лучше», чем в Европе. И в-третьих, прогнозы по темпам роста глобальной экономики снижаются.

Экономическая теория утверждает, что курс доллара должен двигаться в вместе с ключевой ставкой, т.е. должен снижаться, однако в реальности все значительно сложнее. Сейчас комбинация положительных и отрицательных данных по экономике США в сочетании с определенным прогрессом в торговых переговорах с Китаем и брекситом значительно усложняют оценку ситуации руководством ФРС, которое принимает решение по ключевой ставке. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США соберется во вторник на двухдневную встречу, на которой, не исключено, ставка будет вновь понижена.

«Правильность теории о том, что доллар должен слабеть вместе со снижением ФРС ставки, зависит от стабильной ситуации в остальной части планеты,- объясняет Скотт Кимбалл из BMO Global Asset Management.- Сейчас ситуация противоположная – центробанки принимают резкие и нетипичные решения, в свете этого всем нужна наличность. Отрицательные ставки и слабые валюты продолжат гнать народ туда, где ставки положительные и где больше возможностей заработать. Поэтому даже в эти непривычные времена, по нашему мнению, особых угроз для доллара нет».

Последний раз доллар оставался, на удивление, сильным в период рецессии до, во время и после кризиса 2001 года, спровоцированного лопаньем пузыря доткомов и терактами 11 сентября 2001 г. В том году ФРС понижала ставку 11 раз на 0,25-0,5%, но индекс доллара США вырос в конце 2001 г. на 6,6% по сравнению с декабрем 2000 г.

Несмотря на то, что доллар переоценен, нерешенные геополитические кризисы являются одним из главных факторов, способствующих его укреплению. Многие экономисты считают геополитические кризисы и проблемы более весомым фактором, чем ожидаемое в 2020 году снижение темпов развития глобальной экономики.

Немало аналитиков считают, что американская валюта приближается к своему пику или уже преодолела его. Но и те, кто ждет ослабления доллара, не могут назвать время, когда оно произойдет. Одни считают, что для этого должен произойти существенный отскок в росте за границами США и особенно в Европе и на развивающихся рынках. Сейчас же перспектива возникновения такой ситуации не просматривается. В данный момент доллар уверенно себя чувствует по отношению к мексиканскому и колумбийскому песо и бразильскому реалу и использует для финансирования швейцарский франк, а также австралийский и новозеландский доллары.

К тому же, нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о неизбежности рецессии в Соединенных Штатах несмотря на то, что экономические данные и «маржа безопасности» вызывают тревогу. Для поддержки роста в следующем году понадобится комбинация ряда факторов: стабильных потребительских расходов, низких ставок, более слабого доллара и налогово-бюджетного стимулирования в США, Европе или Китае.

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