Московский «Салют» оцифровал инструменты

На московском производственном комплексе «Салют» АО «ОДК», который делает газотурбинные авиадвигатели, появилось решение из области «Индустрия 4.0»: система электронной идентификации и прослеживания состояния протяжных инструментов, которые режут металл и используются для изготовления различных деталей двигателя. Программное обеспечение для нового решения разработало отечественное ФГУП «ГосНИИАС».

«Одно из важных достоинств системы идентификации состоит в том, что она позволяет дать адекватную оценку качественных характеристик протяжек, — отмечает главный инженер ПК «Салют» Юрий Нуртдинов. — Собирая все необходимые данные с помощью нашей системы, мы можем установить, почему на одной из партий большая степень износа, что на это повлияло: материал, человеческий фактор или что-то другое. Чтобы сделать вывод хотя бы в первом приближении, нужно набрать определенную статистику. Система в этом случае послужит большим подспорьем».

Теперь найти любой инструмент и быстро узнать о степени его изношенности можно будет в режиме реального времени. По оценке специалистов, это позволит на 20% сократить покупку нового оборудования.

Система электронной идентификации и прослеживания состояния протяжного инструмента внедрена в рамках государственной программы «Национальная технологическая база». Алгоритм работы прост: на каждый инструмент лазером наносят двухмерный штриховой код, а сотруднику, который работает на нем, выдают мобильное устройство. Оно записывает информацию о работе, а в конце дня ее заносят в общую базу данных. Проанализировав данные, система предупреждает, когда пора заменить или отремонтировать инструменты.

«ПК «Салют» АО «ОДК» — старейшее предприятие, которое уже более 100 лет производит авиационные двигатели на территории города. В прошлом году оно получило статус промышленного комплекса Москвы, и теперь имеет возможность воспользоваться поддержкой столичного правительства, в том числе налоговыми льготами», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.