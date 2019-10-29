Российско-украинские переговоры по газу прошли безрезультатно

В Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Европейского союза по вопросу транзита российского газа по украинской территории. В переговорах Россию представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а Украину министр энергетики Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. ЕС представлял заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Переговоры длились около полутора часов и не принесли результата и стороны заявили о намерении продолжить переговоры ноябре.

Как сообщалось ранее Россия предлагала Украине преодоление действующего контракта на год, но Киев настаивает на заключении нового контракта длительного «по европейским правилам» со значительными объемами транзитного газа.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.