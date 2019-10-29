Обнаружены сокровища «Исламского государства»

Пастухи обнаружили в пустыне, расположенной в иракской провинции Анбар, тайник с золотом, драгоценными камнями и наличными деньгами, которые принадлежали террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом после ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади рассказал журналистам задержанный разведкой Ирака Мохаммед Али Саджет – один из ближайших соратников аль-Багдади. По его словам, боевики спряли в тайнике драгоценности и наличные на общую сумму почти 26 млн долл.

При этом, тайник был замаскирован, чтобы его сложно было найти. В итоге его потеряли и сами бандиты, а позже на тайник случайно наткнулись иракские пастухи, пишет издание Mirror.

Дальнейшая судьба сокровищ ИГИЛ одному из её главарей неизвестна. Он предположил, что всё найденное было передано в казну Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории нашей страны запрещена