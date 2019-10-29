Политика ФРС изменилась диаметрально

Доллар может утратить статус валюты-убежища

В условиях повышенного спроса на доллары со стороны держателей казначейских бумаг США Федеральная резервная система де-факто провела новый тур количественного смягчения. Причем по масштабу ежемесячных интервенций ликвидности он превзошел прежние периоды QE, завершившиеся ровно пять лет тому назад, в ноябре 2014 года. Если в 12-14 годах потолок выкупа бумаг (казначейских и ипотечных облигаций) был на уровне 85 млрд долларов в месяц, то на этот раз менее чем за полтора месяца, с 18 сентября на финансовый рынок поступило, по данным портала Finanz, 210 млрд долларов.

В конце сентября ФРС начала выдачу банкам однодневных и двухнедельных кредитов репо, а с середины октября добавила к ним выкуп краткосрочных облигаций, купив их за счет эмиссии на сумму. 38,125 млрд долларов.

Результатом именно этого процесса аналитики считают рекорд индекса S&P 500 на торгах в понедельник, 20 октября 2019 года: он обновил исторический максимум и достиг 3044,44 пункта. А индекс Dow Jones, включающий акции 30 крупнейших американских корпораций (общей капитализацией в 7 трлн долларов), прибавил с августа 5,8% и до рекорда ему не хватает лишь менее одного процента.

Рост американского рынка акций – производная от наличия и стоимости глобальной денежной ликвидности, отмечает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Если ликвидность есть и дешевая, спрос и, соответственно, рост, практически, обеспечен. Любой массовый спрос не избирателен: хочешь купить часы – купи швейцарские, хочешь купить акции – купи американские. Подтвердить тезис несложно: S&P500 – один из лидеров роста среди мировых индексов (уже +20% с начала года).

Да, соглашается эксперт, США – лидер по динамике ВВП среди развитых экономик (+2,5%). Этим можно объяснять рост акций. Похоже, когда денег для инвестирования достаточно, достаточно и подобного обоснования. Однако американские акции, как и экономика в целом имеют два принципиальных риска, которые сейчас отодвинуты на задний план. Во-первых, критическая долговая нагрузка (госдолг к ВВП – 115%, а корпоративный долг, вероятно не ниже государственного), во-вторых, прецедентная дороговизна американских акций: отношение капитализации к прибыли давно в районе или выше 35.

Кроме как пирамидой происходящее с американскими акциями назвать сложно, говорит Андрей Хохрин. Но экономика страны устроена так, что фондовый рост – неотъемлемая составляющая экономических и даже общественных процессов. Это для России падение рынка акций – малозаметное явление, а для США – проблема. И проблема решается на опережение – через удешевление денег. В прошлом году, когда рынок с октября по декабрь испытал 20%-ную коррекцию, политика ФРС изменилась диаметрально.

До того момента Федрезерв поднимал ключевую ставку и собственный баланс ценных бумаг. Справедливо полагая, что экономике это не мешает, а формирование пузыря госдолга и долга в целом сдерживает. Фондовая коррекция запустила противоположный процесс. Сейчас президент активно критикует ФРС за неспособность быстро понижать ставки и обеспечивать финансовую систему дополнительной ликвидностью. ФРС постепенно отступает, смягчение ДКП происходит. Понижение ставки до 1,5% - видимо, вопрос ближайшего времени.

А допликвидность, которая неизбежно появляется после таких шагов, ищет себе применения. При доходностях первоклассных долларовых облигаций в лучшем случае в 2-2,5% и 20%-ном росте рынка акций, выбор в пользу акций сделать несложно. Что, вероятно, и произойдет. Так что нынешние 3 000+ п. по S&P500 – видимо, далеко не финиш. Получить еще примерно 10%-ное ралли – очень вероятная перспектива конца нынешнего – начала следующего года. Другое дело, что ликвидность будет абсорбирована. А дальше рынку придется возвращаться в фундаментально обоснованные рамки. А это никак не выше 2 000 п. по S&P500, считает эксперт.

Что касается доллара, добавляет Андрей Хохрин, то вне зависимости от возможного снижения ставки ФРС доллар вряд ли будет терять позиции к евро и прочим основным валютам. Разница ставок останется на стороне доллара, а спекулятивный спрос на американские активы – это и спрос на американскую валюту. Так что, считает аналитик, 1,05% по паре евро/доллар – более вероятный сценарий ближайших месяцев, нежели 1,15. Однако в перспективе 2020-21 года мир вернется к обсуждению долговой нагрузки Штатов, и здесь доллар может в одночасье утратить статус валюты-убежища.

Чего можно ждать в России

Биржи освоятся на новых уровнях и до конца года продолжат бить рекорды, уверен, в свою очередь, шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Рост акций на рынке США совершенно оправдан, потому что поддерживается не только «печатным станком» ФРС и аналогичными многомиллиардными «денежными принтерами» ЕЦБ и Банка Японии. Но и — выходом на финишную прямую американо-китайской торговой сделки, а также подзабытым срезанием корпоративных налогов на прибыль с 35% до 21% для компаний под юрисдикцией США, которое смогла все-таки провести через конгресс в прошлом году команда Трампа.

Опасения возможных новых жарких боев на торговых фронтах пока ушли на задний план, считает аналитик. Заметно преувеличенными оказались и слухи о грядущей мировой рецессии, которые с самого начала, кажется, раздувались с такой силой, в основном, ради оправдания сверхмягкой политики мировых центробанков, включая ту же ФРС. Это дало ей основания и дальше почти до нуля снижать процентные ставки и запустить хотя бы на время смягчение, подпитывая ликвидностью банки. Американская экономика прекрасно раскачалась бы и без этих мер: мы видим по корпоративной отчетности, что большинство торгующихся на бирже компаний показывают и так весьма неплохие финансовые результаты, одновременно делая и достаточно радужные прогнозы по уровню своей будущей прибыли. Цель же «печатного станка» и всё более низких ставок ФРС достигается тройная.

Первая — ФРС надо сбить до минимума, а желательно и вообще до нуля, «премии» по купонам для держателей долга, рассказывает Пётр Пушкарёв. Америка просто не может себе позволить платить кредиторам много, а под влиянием нагнетавшейся торговой истерии спрос на защитные «казначейки» США по очень удачному для них совпадению долго рос. И, как результат, доходности по 10-летним бондам опустились за год с уровня 3,2% почти до 1,5% годовых. А ФРС как раз сильно помогло этому крайне важному для американского Минфина процессу, трижды понизив ставки.

Но теперь расшатанные нервы инвесторов немного успокоились, доходность отскочила выше, платить по новым долгам сегодня Америке приходится уже 1,85% — а значит, самое время снова уменьшить для страны это бремя за счет очередных смягчений денежно-кредитной политики, ради чего можно и «печатный станок» подключить, и дальнейшие снижения процентных ставок задействовать.

Вторая цель, продолжает эксперт — хотя бы немного ослабить за счет прямых денежных вливаний доллар: может быть, прямая эмиссия денег с баланса ФРС поможет сдвинуть этот камень с мертвой точки. Пока же, на фоне слабостей и евро, и других валют рынки по привычке продолжали излишне отсиживаться в долларовых инструментах, даже вопреки срезанию процентных ставок ФРС раз за разом в течение года.

И лишь в последнюю очередь, но в качестве удачного финального аккорда после годичной драмы – третье, говорит Петр Пушкарев. Это подпитка деньгами бирж, и без того давно готовых расти. ФРС лишь изящно и ненавязчиво немножко подтолкнула и ускорила процесс, побуждая участников рынка и дальше наращивать капитализацию не только флагманов рынка, но и многих, находящихся сравнительно в тени, но заслуживающих внимания компаний.

Сейчас очередная ажиотажная волна покупок на биржах США очень помогает росту акций и в России, отмечает он: рекорды теперь уже бьет не только рублёвый индекс Мосбиржи, но и основанный на расчете валютной капитализации индекс РТС, поднявшийся в эти дни до уровней января 2014 года. А ведь они достигались тогда, до сочинской Олимпиады, заметим, при совсем других курсах доллара и евро к рублю...

От ещё более быстрого роста российские индексы удерживают пока лишь сравнительно низкие цены на нефть, которые всю осень упорно колеблются в лучшем случае ненамного выше 60 долларов за баррель, а по большей части на уровнях 57-59 долларов, и способны при определённой настойчивой спекулятивной игре опуститься ниже. А также, увы, остающиеся вялыми и приближающиеся к нулю темпы роста российской экономики, в которую как раз вполне мог бы вдохнуть жизнь сегодняшний оптимизм инвесторов на западных биржах.

Многие из них могут с готовностью вкладываться именно в ближайший год в амбициозные совместные проекты и у нас, особенно в предприятия, продвигаемые при поддержке РФПИ и других госструктур, создавая рабочие места и питая реальный будущий рост зарплат и в России, полагает Пётр Пушкарёв. Но важно, чтобы правительство сейчас усилило хватку, своевременно и адресно вливая деньги в точки роста и в привлекающую инвесторов инфраструктуру в рамках нацпроектов, а также инициируя меры по правовой защите инвестиций и обещанные послабления для бизнеса в рамках «регуляторной гильотины»: иначе весьма благоприятный для нас в плане внешней конъюнктуры момент вполне может быть упущен.