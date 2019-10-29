Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Пользователи Google сразу в нескольких государствах мира столкнулись с проблемами в работе поисковика.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на самых популярных интернет-порталах, технические неполадки в работе Google начались примерно в 18:30 мск. При этом отмечается, что в самые серьёзные проблемы испытают пользователи Великобритании, Мексики, США и РФ.

Больше всего юзеры указывают на невозможность войти в свою учётную запись (более 76%), а также на свои в работе поисковой системы

В Google пока не комментируют эту информацию.