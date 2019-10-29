Прогноз погоды на 30 дней: синоптики рассказали, чем погода удивит в ноябре

Похолодание, которое в самом конце октября накроет Русскую равнину, в начале ноября сменится очередным потеплением. Однако, как предупреждают синоптики погода в последнем месяце календарной осени вновь удивит россиян своей непредсказуемостью и принесёт очередные климатические сюрпризы.

Прогноз погоды на месяц в Сибири

Так, неожиданно приятные сюрпризы приготовила погода жителям Сибири. Даже в её западной части, где по статистике в ноябре уже достаточно холодно, на это раз будет относительно тепло и комфортно. По прогнозу синоптиков, здесь средняя дневная температура составит около 5-6 градусов ниже. Любопытно, что ночные показатели от дневных отличаться почти не будут, что совсем нехарактерно для этих мест.

Такая погода, в частности, ожидается в Новосибирске, Омске, Томске и Тюмени. А пик морозов, как предполагают метеорологи, по всей Сибири ожидается лишь в самом конце месяца, когда в дневные часы может похолодать до минус 10. Ночью же столбики термометров, предположительно, опустятся до минус 13-15. Виной всему мощный арктический атмосферный фронт, который принесёт с собой не только морозную погоду, но и снегопад.

Погода в ноябре-2019 на Урале

Немного теплее обычного будет в предстоящем ноябре и на Урале, что также является большим климатическим сюрпризом. По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура составит здесь примерно минус 3-5, а количество осадков вряд ли превысит месячную норму. Более того, ожидается, что в некоторых регионах Урала в последнем осеннем месяца этого года ожидается дефицит влаги.

При этом в период с 1 по 10 ноября в Челябинской области, по прогнозу синоптиков почти ежесуточно будет выпадать небольшой снег, а воздух станет остывать до минус 1-5. Ночью же в отдельные сутки ударят морозы до минус 8-10. Однако в дальнейшем, несмотря на пасмурную погоду, осадки прекратятся, а погодная остановка стабилизируется на дневных показателях минус 2-4. Ночью же ниже минус 5-6 термометры показывать не будут. Такая погода сохраниться здесь до конца месяца.

В Екатеринбурге в предстоящем ноябре, по прогнозу синоптиков, будет более прохладно. Например, с 1 по 15 ноября в дневные часы температура опустится до минус 6-7, после полуночи – до минус 12. Вторая половина месяца по погодной обстановке почти не станет отличаться от первой – днём максимальные морозы ожидаются 26-27 ноября, когда воздух остынет до минус 7-8, в ночные часы пик морозов придётся на те же числа.

Погода на курортах Краснодарского края. Прогноз на ноябрь

На курортах Краснодарского края начало последнего осеннего месяца совпадёт с окончанием затянувшегося «Бабьего лета». Уже 30-31 октября, по прогнозу синоптиков, на Кубани резко похолодает – днём температура воздуха составит всего плюс 10-12. Ещё более зябко станет в первых числах ноября, когда дневной температурный фон рухнет до отметок плюс 6-8. Кроме того, в период с 1 по 7 ноября почти на всех курортах Краснодарского края ожидается усиление ветра, порывы которого местами будут достигать 13-15 метров в секунду.

В дальнейшем местных жителей и отдыхающих ждут классические температурные качели. Почти весь последний осенний месяц столбики термометров будут прыгать от плюс 6 до плюс 18 и обратно. Исключение составит город-курорт Сочи. Здесь, погодная обстановка, по прогнозу синоптиков будет более стабильная. После небольшого похолодания, которое ожидается в Сочи 1-2 ноября (плюс 12-14) до начала последней декады месяца на курорте будут держаться очень комфортные плюс 16-20. В 20-х числах дневная температура понизится до плюс 11-13, ожидаются осадки. Но несмотря на дожди, которые в некоторые дни могут быть сильными, температурный фон в Сочи будет оставаться относительно комфортным на протяжении почти всего ноября.

Прогноз погоды на ноябрь в Крыму

Традиционно тепло и почти без осадков будет в предстоящем ноябре в Крыму. Так, в Симферополе в первую неделю ноября, по прогнозу синоптиков, плюс 12-17 днём и плюс 8-12 – ночью. Сильный дождь может немного испортить настроение местным жителем и отдыхающим всего лишь несколько раз за месяц. Похолодание на большей части полуострова прогнозируется в последней декаде месяца – в период с 21 по 30 ноября дневная температура будет колебаться в пределах плюс 7-10, ночная плюс 3-5.

При этом в Керчи, Евпатории, Саках и Ялте будет теплее. Правда, осадков на этих курортах Крыма ожидается больше чем в среднем за месяц выпадет на полуострове, но затяжными они не будут и не помешают приятному отдыху.

Погода в Москве в ноябре 2019 . Точный прогноз синоптиков

Относительно стабильным, но пасмурным ожидается ноябрь-2019 в Москве. В начале месяца погода удивит жителей российской столицы и её многочисленных гостей неприятными сюрпризами. Так, по прогнозу синоптиков, ослабление защиты антициклона приведёт к тому, что с 1 по 7 ноября холодные воздушные массы, которые уже пришли на смену тёплому воздуху, стремительно погрузят регион в осеннюю климатическую обстановку.

Так, в ночь на 1 ноября в Москве может подморозить до минус 5, по области до минус 8. По прогнозу синоптиков, до 7 ноября воздух не будет прогреваться выше плюс 2-4 как ночью, так и днём. Кроме того, до середины второй декады месяца почти ежесуточно будут выпадать осадки, как в виде снега, так и в виде дождя.

По-прежнему пасмурно, но уже более прохладно и почти без осадков будет в столице середине ноября – дневная температура, по прогнозу синоптиков, составит плюс 1-2, ночью возможны заморозки. Такая погода продержится до конца месяца. Поэтому ожидать, что октябрьское тепло хотя бы на несколько дней вернётся в Москву, всё-таки не стоит.