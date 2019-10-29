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Прогноз погоды на 7 дней: синоптики предупредили о резком похолодании

Москва, 29.10.2019
  • Прогноз погоды на 7 дней: синоптики предупредили о резком похолодании

Андрей Свитайло/ТАСС

Октябрь, который стал одним из самых тёплых месяцев за всю историю наблюдений за погодой, завершится существенным похолоданием и выпадением снега. По прогнозам синоптиков, такая погода ожидается почти на всей территории России и продлится она, как минимум до середины ноября.

Прогноз погоды на 7 дней в Приморье

По прогнозу синоптиков, настоящий ледяной ад ожидает в ближайшие 7 дней жителей Приморья. Пока здесь тепло - плюс 11-13. Но уже завтра ожидается сильный дождь и снижение температурного фона до плюс 6-8. Ближе к выходным осадки в крае должны прекратиться, однако, вместе с тем существенно похолодает. И, если в субботу, 2 ноября термометры на большей территории Приморья будут показывать выше нуля, то в ночь на воскресенье, 3 ноября возможны заморозки, что приведёт к сильному гололёду. Воскресенье, согласно прогнозам, синоптиков станет самым холодным днём осени в регионе.

Напомним, шквалисты ветер и осадки атаковали Приморье в ночь на 29 октября. При этом, как прогнозируют метеорологи, в начале следующей недели снижение температурных показателей продолжится, зато осадки полностью прекратится уже к среде, 6 ноября.

Погода в СПб. Прогноз погоды на 7 дней

В Санкт-Петербург похолодание уже пришло. Ещё накануне в городе на Неве выпал снег, а термометры показывали всего ноль – плюс 1. В ночь на среду, 30 октября ожидаются заморозки до минус 2. Завтра днём выше нуля градусов термометры точно не поднимутся. При этом может усилиться ветер до 15 метров в секунду, выпадет снег. Резко поднимется атмосферное давление, которое составит 758 мм ртутного столба.

С четверга, 31 октября по вторник, 5 ноября дневные показатели температуры повысятся до плюс 1-3. Однако из-за высокой влажности, сильного ветра и осадков, будет ощущение, что морозы усилились. Такая погода сохранится в городе на Неве до конца месяца.

Погода на 7 дней в Москве. Прогноз Гидрометцентра

Специалисты Гидрометцентра предупредил жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий. По информации метеослужбы, в столичном регионе прогнозируется понижение температурного фона, усиление ветра до 17-18 метров в секунду, а также дождь. Пик осадков ожидается сегодня после 21:00 мск. При этом в ночь на среду, 30 октября, и завтра днём в черте города, а также в области сохранится пасмурная погода с осадками, местами возможна гололедица.

Из-за ухудшения погодных условий с полуночи 30 октября в регионе объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности, который будет действовать до полуночи 31 октября. В ночь на четверг и на пятницу в российской столице, по прогнозу синоптиков, станет ещё прохладнее. Ожидаются морозы до минус 5 в Москве и до минус 8 в Подмосковье. Также, как предупреждают метеорологи, дневные часы в четверг и пятницу ожидается выпадение мокрого снега, а также гололедица.

Конец недели будет таким же холодным: после полуночи столбики термометров будут опускаться до минус 1-6, днём прогнозируется пасмурная, ветреная погода. При этом термометры будут показывать около нуля градусов. А вот осадки почти прекратятся, а если и выпадут, то в виде мокрого снега.

В начале следующей неделе, синоптики вновь обещаю дожди, но уже при плюсовой температуре. В понедельник, 4 ноября дневная и ночная температура будут совпадать, плюс 4-6. Во вторник, 5 ноября днём ожидается плюс 3-4, осадки в виде дождя. Ближе к полуночи похолодает до нуля градусов, выпадет снег, на дорогах возможна гололедица.

Также синоптики рассказали о перепадах атмосферного давления, которые ожидаются в ближайшие 7 дней: 30-31 октября оно составит 750-752 мм ртутного столба; 1-2 ноября давление упадёт до 744 мм рт. ст.; 3 ноября – поднимется до 750 мм рт. ст.; а к 5 ноября – упадёт до 738 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, в Москве до 7 ноября воздух не будет прогреваться выше плюс 2-4 как ночью, так и днём. Кроме того, до середины второй декады месяца почти ежесуточно будут выпадать осадки, как в виде снега, так и в виде дождя.

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