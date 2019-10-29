Россия поставила жесткое условие для договоренностей с Украиной по газу

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами заявил, Россия исходит из того, что достижение договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа возможно только при отсутствии каких-либо судебных претензий.

«Наша позиция была чётко изложена 28 октября в ходе трехсторонних консультациях РФ, ЕС и Украины по газу, – цитирует представителя Кремля ТАСС. – В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии со стороны Украины должны быть сняты. Только в этом случае можно будет вести речь о каких-либо договоренностях».

Напомним, ранее стало известно, что Москва предлагала Киеву в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года отказаться от претензий в европейских судах. По словам главы Минэнерго РФ Александр Новака, Россия выступает за пакетное решение с «самостийной», которое включало бы в себя не только вопросы транзита и поставок «голубого топлива», но и урегулирование судебных споров.

Ранее сообщалось, что в газотранспортную систему Украины могут закачать водород, если «Нафтогаз» не договорится с «Газпромом» о продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом, в частности, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин подчеркнул, что Украина не должна доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как проиграет её.