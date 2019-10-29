Технологии российской VDK решают проблему коррозии НПЗ

Московская компания VDK поставит систему ввода и дозирования промывной воды и водно-щелочного раствора S-Mix DS на «Башнефть-Уфанефтехим» для опытно-промышленных испытаний. Уникальное оборудование компании из ОЭЗ «Технополис «Москва» предназначено для подготовки нефти, в том числе очистки от компонентов, вызывающих коррозию оборудования нефтеперерабатывающих предприятий.

В ходе опытно-промышленных испытаний предстоит в очередной раз подтвердить эффективность работы системы VDK в реальных условиях нефтеперерабатывающего производства.

«На территории ОЭЗ «Технополис "Москва"» производят оборудование, аналогов которому в мире нет. Разработки VDK соответствуют самым высоким стандартам экологичности и эффективности, поэтому ими пользуются, в том числе, крупнейшие нефтяные предприятия России. Правительство Москвы и дальше намерено поддерживать высокотехнологичные промышленные предприятия льготами и самой современной инфраструктурой», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

VDK — научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей, а также широкого круга химико-технологических процессов в различных отраслях промышленности. Компания располагается в ОЭЗ «Технополис «Москва». Статические смесители S-Mix, а также установки приготовления и дозирования реагентов Poly-Mix, разработанные VDK, успешно применяются на флагманских промышленных предприятиях России, а также стран Таможенного союза.

«Поставляемое оборудование, а именно система ввода и диспергирования промывной воды, а также система ввода и диспергирования водно-щелочного раствора, позволят предприятию эффективно обрабатывать до 460 тонн сырой нефти в час. Оборудование, монтируется на основной технологической линии, что позволит на практике поднять качество нефти, поступающей в колонны установки первичной переработки нефти. Повышение степени обессоливания и обезвоживания нефти – острая технологическая необходимость, являющаяся головной болью отечественных предприятий нефтепереработки. Оборудование, разработанное VDK, уже сегодня позволяет радикально повысить эффективность химико-технологических мер по борьбе с коррозией на НПЗ. Компоненты данной системы успешно применяются на более чем 40 технологических линиях по всей стране», - сообщил директор по развитию VDK Сергей Шагалов.

«Башнефть-Уфанефтехим» входит в нефтеперерабатывающий комплекс ПАО "Башнефть". По глубине переработки и технологической оснащенности (индекс Нельсона) завод является лидером среди отечественных НПЗ. "Башнефть-Уфанефтехим" - крупный производитель моторных топлив стандарта Евро-5, нефтяного кокса, элементарной серы, а также одно из крупнейших в России предприятий по производству ароматических углеводородов. "ПАО "Башнефть" с 2016 года входит в состав "Роснефти"».