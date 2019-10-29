Вход/Регистрация Подписка

Технологии российской VDK решают проблему коррозии НПЗ

Москва, 29.10.2019
Компания VDK из ОЭЗ «Технополис «Москва"» улучшит качество нефти для НПЗ «Башнефти».

Московская компания VDK поставит систему ввода и дозирования промывной воды и водно-щелочного раствора S-Mix DS на «Башнефть-Уфанефтехим» для опытно-промышленных испытаний. Уникальное оборудование компании из ОЭЗ «Технополис «Москва» предназначено для подготовки нефти, в том числе очистки от компонентов, вызывающих коррозию оборудования нефтеперерабатывающих предприятий.

В ходе опытно-промышленных испытаний предстоит в очередной  раз подтвердить эффективность работы системы VDK в реальных условиях нефтеперерабатывающего производства.

«На территории ОЭЗ «Технополис "Москва"» производят оборудование, аналогов которому в мире нет. Разработки VDK соответствуют самым высоким стандартам экологичности и эффективности, поэтому ими пользуются, в том числе, крупнейшие нефтяные предприятия России. Правительство Москвы и дальше намерено поддерживать высокотехнологичные промышленные предприятия льготами и самой современной инфраструктурой», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

VDK — научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей, а также широкого круга химико-технологических процессов в различных отраслях промышленности. Компания располагается в ОЭЗ «Технополис «Москва».  Статические смесители S-Mix, а также установки приготовления и дозирования реагентов Poly-Mix, разработанные VDK, успешно применяются на флагманских промышленных предприятиях России, а также стран Таможенного союза.

«Поставляемое оборудование, а именно система ввода и диспергирования промывной воды, а также система ввода и диспергирования водно-щелочного раствора, позволят предприятию эффективно обрабатывать до 460 тонн сырой нефти в час. Оборудование, монтируется на основной технологической линии, что позволит на практике поднять качество нефти, поступающей в колонны установки первичной переработки нефти. Повышение степени обессоливания и обезвоживания нефти – острая технологическая необходимость, являющаяся головной болью отечественных предприятий нефтепереработки. Оборудование, разработанное VDK, уже сегодня позволяет радикально повысить эффективность химико-технологических мер по борьбе с коррозией на НПЗ. Компоненты данной системы успешно применяются на более чем 40 технологических линиях по всей стране», - сообщил директор по развитию VDK Сергей Шагалов.

 «Башнефть-Уфанефтехим» входит в нефтеперерабатывающий комплекс ПАО "Башнефть". По глубине переработки и технологической оснащенности (индекс Нельсона) завод является лидером среди отечественных НПЗ. "Башнефть-Уфанефтехим" - крупный производитель моторных топлив стандарта Евро-5, нефтяного кокса, элементарной серы, а также одно из крупнейших в России предприятий по производству ароматических углеводородов. "ПАО "Башнефть" с 2016 года входит в состав "Роснефти"».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подкаст 43-й недели. Рейтинг крупнейших компаний России
    2. Деньги есть, нет инвестиций
    3. Названа причина отсутствия роста экономики
      Низким доходам граждан вынесен приговор Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил, что власти необходимо менять поход к доходам населения, так как без их роста невозможно развитие экономики
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама