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ЦБ РФ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Москва, 29.10.2019

Российский Центробанк и Минфин РФ презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план (ГПП). По словам заместителя главы финансового ведомства Алексея Моисеева, эта система позволит российским гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства, передаёт РИА Новости.

«Цель ГПП – дать возможность россиянам иметь такой продукт, который позволил накопить себе пенсию, чтобы это было доходно, гарантированно и законно, – пояснил чиновник. – Эта система будет организована такими образом, чтобы исключить любые споры между гражданами и фондами».

В свою очередь первый заместитель российского регулятора Сергей Швецов отметил, что вхождение в новую систему будет добровольным, а договор вступит в силу после сразу первого платежа.

«В гарантированный пенсионный план собраны характеристики целого ряда продуктов, – пояснил первый зампред ЦБ РФ. – Это характеристика депозита и доверительного управления, где финансами будут управлять профессионалы, которым должны сделать эти депозиты доходными».

Кроме того, участники презентации подчеркнули, что основными стимулами для участия в ГПП станут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании на участников и пенсионные резервы ГПП, а также возможность досрочной выплаты при сложных жизненных ситуациях, а также наследование этих средств.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Минфин и Центробанк России определили параметры новой накопительной пенсионной системы.

Ожидается, что введение в широкое использование продукта поможет гражданам России самостоятельно копить пенсию при государственной поддержке. Согласно новой системе россияне сами решит, в каких фондах копить пенсию, а взносы можно проводить через централизованную систему, поставив в известность работодателя только о части зарплаты, которая пойдет на пенсию. Также работодатель не будет знать, в какой фонд делается взнос.

Чтобы заключить договор с фондом, необходимо подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд. При этом начинать копить на пенсию можно с любого возраста, а отказаться от программы в любой момент, но не раньше шести месяцев после начала перечисления денег. После отказа все вложенные средства вернутся обратно.

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