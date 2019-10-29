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В ЛНР подтвердили, что начался отвод войск в районе Золотого

Москва, 29.10.2019

Информацию о начале процесса отвода сил от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое подтвердили в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом, в частности, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Помимо этого, корреспондент РИА Новости передаёт, что украинские силовики и ополченцы запустили несколько сигнальных ракет, который сигнализируют о том, что они готовы к отводу сил у Золотого.

Ранее сообщалось, что о начале разведение сил между украинскими силовиками и ополченцами сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства «самостийной» Вадим Пристайко. По его словам, следующее разведение сил запланировано в районе Петровского, который может начаться в течение 7-10 дней.

При этом министр иностранных дел Украины пояснил, что это не просто отведение, а серьёзный, комплексный процесс, который заранее готовится и контролируется со стороны ОБСЕ. Кроме того, украинский министр напомнил, что разведение у Золотого и Петровского является условием для проведения саммита в нормандском формате.

Напомним, в районе Петровского и Золотого отвод сил планировалось начать ещё 9 октября. При это власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о своей готовности к разведению сил. Но ответы из Киева не было.

Накануне глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов, комментируя разговор президента Украины Владимира Зеленского с украинскими добровольцами в посёлке Золотое, выразил надежду, что глава «самостийной» всё-таки сумеет заставить военные подразделения выполнять собственные приказы.

«Только тогда мы сможем вести речь о подготовке к разведению сил в Донбассе, а также о саммите в нормандском формате», – резюмировал в понедельник руководитель пресс-службы российского лидера.

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