Во Франции заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

Жан Роатта – заместитель мэра города Марселя, ответственный за международные отношения и евро-средиземноморское сотрудничество – заявил о необходимости отмены антироссийских санкций. По его мнению, снятие ограничительных мер с РФ стало бы «прекрасным жестом», который бы позволил в дальнейшем развивать отношения между двумя странами.

Об этом он заявил на конференции в мэрии российской столицы, посвященной сотрудничеству Москвы и Марселя.

В рамках конференции, которая проходила сегодня в мэрии Москвы Роатта подписал с главой департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергеем Череминым и документы о сотрудничестве Марселя и Москвы на 2020-2023 годы.

Сразу после этого он рассказал журналистам, что это должно стать началом восстановления нормальных российско-французских отношений

«Но для начала надо снять эмбарго, которое сейчас действует против РФ Россию. Это бы стало великолепным жестом для нормальное существования стран Старого Света», – резюмировал Роатта.