Американским чиновникам запретят зарабатывать на Украине

Джон Нили Кеннеди – американский сенатор завил – что он собирается выйти в конгресс с законопроектом, запрещающий членам семей высокопоставленных чиновников и законодателей США получать прибыль на Украине.

По данным The Hill, если документ будет принят, то это не позволит ближайшим родственникам законодателей, чиновников, вице-президенту или президенту США работать в качестве консультанта, сотрудника, независимого подрядчика или члена совета директоров, а также владеть 5% или более в любом юридическом лице, которое ведёт бизнес на Украине.

При этом Кеннеди отмечает, что правительство «самостийной» «исторически коррумпировано», поэтому «высокопоставленные члены американского правительства не должны быть частью этого.

Кроме того, сенатор считает, что предложенный им законопроект должен будет устранить все «проявления неуместности или потенциального конфликта интересов».

«Самый идеальный способ противостоять искушению – это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие законы», – резюмировал сенатор, добавив, что планирует представить свой законопроект, как только Конгресс вернется после двухнедельного перерыва 14 октября.