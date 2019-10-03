Вход/Регистрация Подписка

Американским чиновникам запретят зарабатывать на Украине

Москва, 03.10.2019
  • Американским чиновникам запретят зарабатывать на Украине

Сенатор США от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди

EPA\TASS

Джон Нили Кеннеди – американский сенатор завил – что он собирается выйти в конгресс с законопроектом, запрещающий членам семей высокопоставленных чиновников и законодателей США получать прибыль на Украине.

По данным The Hill, если документ будет принят, то это не позволит ближайшим родственникам законодателей, чиновников, вице-президенту или президенту США работать в качестве консультанта, сотрудника, независимого подрядчика или члена совета директоров, а также владеть 5% или более в любом юридическом лице, которое ведёт бизнес на Украине.

При этом Кеннеди отмечает, что правительство «самостийной» «исторически коррумпировано», поэтому «высокопоставленные члены американского правительства не должны быть частью этого.

Кроме того, сенатор считает, что предложенный им законопроект должен будет устранить все «проявления неуместности или потенциального конфликта интересов».

«Самый идеальный способ противостоять искушению – это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие законы», – резюмировал сенатор, добавив, что планирует представить свой законопроект, как только Конгресс вернется после двухнедельного перерыва 14 октября.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Слуга американского народа
    2. Налет на Питер грозит разорением
      Введение режима «открытого неба» в «Пулково» приведет к тому, что базовая авиакомпания этого аэропорта потеряет порядка 80 процентов трафика на международных авиалиниях, а вся экономика нашей страны не менее 300 млн долларов
    3. Подкаст 39 недели. Небоскребы – новая норма градостроительства?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама