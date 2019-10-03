Диетологи назвали самое вредное для здоровья мясо

Свинина, приготовленная на огне, содержит в волокнах жир, который насыщен частицами дыма и канцерогенами, рассказала диетолог Ольга Валиулина изданию «Вечерняя Москва». В этой связи такое мясное блюдо можно назвать самым вредным для здоровья.

При этом диетолог сообщила, что вред красного мяса для здоровья полностью не доказан. В это связи уместно будет говорить о способе приготовления мяса, продолжила врач.

Она советует варить, запекать или тушить мясо с овощами, что позволяет продукту отлично усваиваться организмом. Максимально полезным является мясо, приготовленное на пару, добавила специалист.

Диетолог советует включать в рацион мясо курицы, кролика и индейки. Данные продукты хорошо сочетается с овощами и углеводами. А вот вымачивать мясо в маринаде неполезно, заявила врач. Она советует заменить вредные составляющие водой, лимонным соком, кефиром или соевым соусом.