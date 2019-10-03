Дипломатов из РФ не впустили в США на форум «Диалог Форт-Росс»

Представители МИД РФ не смогли принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс», который проходил в США на этой неделе. Причина – отказ в выдаче американских виз. Об этом рассказала журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, эта порочная практика уже приобрела широкий и, к её огромному сожалению, регулярный характер, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Захарова пояснила, что из-за того, что россиянам не выдали визы, сорвалась очень важная поездка наших дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», площадкой для которого служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за визовых проблем не смогли принять участие в Генеральной Ассамблее ООН, которая проходила в Нью-Йорке, более десяти сотрудников МИД РФ, а также глава «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, председатель комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам верхней палаты Константину Косачёву.