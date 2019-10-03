Нидерланды досрочно закроют крупнейшее в Европе газовое месторождение

Нидерланды недавно объявили, что добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении – Гронингенском будет полностью прекращена не в 2030 году, как предполагалось ранее, а совсем скоро – в 2022 году. Несмотря на громкое заявление правительства в аналитической компании Rystad Energy, занимающейся исследованиями в энергетике, считают, что полного прекращения добычи газа в Гронингене все же не будет до 2030 года, потому что по техническим причинам невозможно так быстро полностью закрыть производство.

В любом случае резкое снижение объема добычи газа в Гронингенском месторождении кардинально изменит энергетический ландшафт Европы. Это месторождение, в котором в 2013 г. добывалось 57 млрд кубометров газа, долгие годы являлось основой газовой системы северо-запада континента.

«Закрытие этого (Гронингенского) месторождения заставит Европу еще быстрее наращивать импорт газа,- говорит глава отдела исследования газа в Rystad Карлос Торрес-Диас.- Мы уже видим эти большие перемены в Голландии, которые находятся в процессе превращения из газового экспортера в газового импортера».

На закрытие Гронингенского месторождения накладываются амбициозные планы Европы отказа от энергии, получаемой при сжигании угля, и атомной энергии. Это еще больше увеличит зависимость от газа и его импорт, особенно в среднесрочной перспективе. Конечно, частично потери от закрытия Гронингенского месторождения покроет энергия возобновляемых источников, но из-за низкого коэффициента использования мощности новых технологий и перебоев ее производства газ по-прежнему будет оставаться главным источником производства энергии.

Rystad Energy прогнозирует, что спрос на газ для производства энергии будет расти до 2025 года, но далее, по мере повышения удельного веса возобновляемых источников энергии, он начнет снижаться.

Нидерланды поставили амбициозную цель - довести к 2040 году долю энергии солнца и ветра в энергетическом балансе королевства до 83%. Это значит, что пик спроса на газ в Голландии будет в следующем году, после чего он начнет постепенно снижаться. В этом процессе королевство будет опережать остальную Европу. Предполагается, что в следующие пару десятилетий спрос на газ в Нидерландах снизится на треть (32%) с приблизительно 37 млрд кубометров в 2019 году до 25 млрд в 2040.

Rystad считает, что роль сжиженного газа (LNG) в удовлетворении повышенного спроса на газ после закрытия Гронингенского месторождения будет быстро расти. Согласно прогноза аналитиков компании, спрос на LNG в масштабах всей планеты в следующие два года будет ниже предложения, но после 2023 года ситуация начнет меняться.

Спрос на LNG к 2030 году может достичь 604 млн тонн. Это значит, что его производство придется увеличить на 175 млн тонн в год. Главную роль в росте спроса будет играть Азия.

Что касается природного газа, то Rystad Energy прогнозирует, что глобальный спрос на него к 2030 году достигнет 4660 млрд кубометров. При этом добыча природного газа у ряда его традиционных производителей: Индонезии, Норвегии и Голландии будет снижаться из-за старения месторождений и опять же закрытия Гронингенского месторождения в Нидерландах.