Запуск импичмента Трампа привел к неожиданным последствиям

Запуск процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа не привел к эффекту, на который рассчитывали его инициаторы из Демократической партии.

Согласно свежему опросу Hill-HarrisX, уровень одобрения Трампа вырос до 49 процентов, достигнув самого высокого уровня в этом году.

Опрос был проведен 28-29 сентября, менее чем через неделю после того, как объявлено о запуске импичмента. Этот показатель вырос на 2 процента по сравнению с предыдущим опросом, проведенным 11-12 сентября.

Уровень поддержки Трампа оказался самым высоким в этом году, но на 2 процента ниже рекордного пика, зафиксированного в августе прошлого года.

Этот эффект объясняется тем, что республиканские избиратели еще больше сплотились вокруг Трампа, посчитав аргументы демократов в пользу импичмента неубедительными.

Среди республиканских избирателей уровень поддержки Трампа составляет 81 процент, тогда как среди демократических избирателей этот показатель составляет 21 процент.

Вместе с тем, согласно отдельному опросу, опубликованному ранее в среду, 46 процентов (новый максимум) опрошенных поддержали импичмент Трампа, а 43 процента высказались против. В опросе, опубликованном во вторник, 44 процента сказали, что Трампа следует отрешить от должности, в то время как 52 процента не согласны с этим.