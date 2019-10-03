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Китай побил рекорды по иностранным вложениям ЦБ России

Москва, 03.10.2019

Центробанк РФ 13,4% своих золотовалютных активов разместил в КНР, пишет «Коммерсантъ». Статистика публикуется на сайте финансовой организации.

В документе отмечается, что Китай занял таким образом первое место по иностранным вложениям ЦБ РФ, увеличив инвестиции на 8,7 процентного пункта за год.

Издание уточняет, что КНР заняла первое место по данному показателю впервые , ранее лидером были США, однако, доля вложений ЦБ в эту страну снизилась с 29,2% до 10,2%.

Также значительно увеличились золотовалютные вложения России в Японию, - с 1,7% до 10,2%. Уточняется также, что в самом Банке России хранится 18,2%.

Ранее сообщалось, что в 2019 году международные резервы России впервые за пять лет выросли до докризисных показателей 2014 года.

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