Курс доллара: назван справедливый курс рубля

В среду российский рубль немного отыграл вчерашнее проседание у доллара и евро, несмотря на усиление бегства от рисков по мере нарастания опасений относительно самочувствия глобальной экономики после выхода серии слабых данных в крупнейших странах мира.

Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 65,29 руб., что на 10 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее днём доллар торговался по 65,55 руб., но к вечеру немного просел. Евро также подешевел накануне (-14 коп.), торгуясь по 71,33 руб.

По мнению экспертов, несмотря на то, что нацвалюта вчера смогла затормозить падение к доллару и евро и даже перешла к росту, вечером ситуация на мировых фондовых рынках вновь ухудшилась.

При этом, аналитики считают, что бегство трейдеров от рисковых активов усиливается по мере нарастания опасений относительно самочувствия глобальной экономики после выхода серии слабых данных в крупнейших странах мира.

В частности, эксперты Академии управления финансами и инвестициями напомнили, что европейские индексы обвалились к месячным минимумам, а индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,91% и 0,63%, соответственно.

При этом, как считают они пара доллар-рубль оказалась не готова к сопротивления в районе 65,50 руб., которое послужило почвой для разворота в этой валютной паре. При этом котировки, по их мнению пока держатся на уровне 65 руб. лишь благодаря относительной стабильности доллара на форексе. Согласно их прогнозу, дальнейшая судьба в паре доллар-рубль будет решать статистика по рынку труда США, которая будет опубликована уже завтра. При этом нацвалюте остается надеяться, что данные не оправдают прогнозы и приедут к массовой продаже доллара.

В свою очередь Михаил Поддубский из Промсвязьбанка считает, что с учетом текущих цен на «чёрное золото» и основных макроэкономических показателей по России справедливое значение курса рубля сдвинулось ближе к отметке 66 руб. за доллар,

Котировки нефти марки Brent, которая является бенчмарком для российской марки Urals, опустились вчера ниже 60 за баррель. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре сократился до 46.3 пунктов, по сравнению с 49.1 пункта в августе.

Кроем того, значение производственного PMI опустилось ниже порогового значения в 50 пунктов в мае (PMI ниже 50 сообщает о замедлении деловой активности) и достигло в сентябре минимума с момента начала расчета показателя агентством Markit в октябре 2016 года.

Напомним, что примерно полторы недели назад, когда статистика производственного PMI еще не была опубликована, а Brent торговался в районе 64 дол. за баррель, аналитики Промсвязьбанка называли курс доллара на уровне 64,00 руб. сбалансированным. Теперь же они пересмотрели свой прогноз и считают, что справедливое значение курса сдвинулось на 2 руб. выше.