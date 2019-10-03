Лондон ослабил санкции против России

Правительство Великобритании утвердило изменения в закон об экспорте, в котором есть отдельные пункты, касающиеся санкций против России, пишет RT.

Уточняется, что в санкции будут внесены изменения, которые способствуют осуществлению деятельности в рамках подготовки полетов на Марс и мисси «ЭкзоМарс-2020». Поправки затронут товары и технологии, которые войдут в Общий военный список Евросоюза. Так, в Россию можно будет поставлять ряд веществ, используемых в определенных пусковых устройствах для заправки спутниковых систем. Поставки будут производиться только после предварительного согласования с заинтересованными сторонами.

Напомним, санкции против России западные страны ввели после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Хотя процедура голосования жителей полуострова была проведена с соблюдением всех международных норм, страны ЕС и США не признали итоги голосования и ввели ряд ограничительных мер в отношении России. Москва ответила отказом по закупкам ряда импортных товаров и началом в стране этапа импортозамещения.