Цены на нефть идут вниз на новостях из США

Цены на нефть сегодня, 3 октября, показывает отрицательную динамику, передает ТАСС.

Так стоимость марки Brent опустилась ниже отметки $58 за баррель, отмечается, что подобная динамика отмечена впервые с 3 сентября 2019 года.

Также сообщается, что цена на нефть падает на фоне новостей из США, где накануне Минфин сообщил о росте запасов сырья в стране на 3,1 млн баррелей. Тем не менее аналитики прогнозируют стабилизацию цен после падения накануне.

К 5.50 по московскому времени баррель североморской нефти стоил $57,7, западнотехасская нефть WTI прибавила в цене 0,3%, составив $52,8 за баррель.