Платежи по пластиковым картам в России выросли в 30 раз

Рванули, не оглядываясь

Восточноевропейский рынок карточных платежей до 2028 года будет расти заметно быстрее западноевропейского — 7,4% против 5% в год, а главным локомотивом этого рынка была и останется Россия, установили в The Boston Consulting Group. Но самая яркая деталь содержится не в прогнозе, а в анализе периода от начала десятилетия: по оценке международной консалтинговой компании, с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз.

Макс Хаузер, представляющий BCG в России и СНГ пояснил агентству РБК, что за 2010–2018 годы с 5,8 до 172 в год. то есть почти в 30 раз, выросло число безналичных карточных транзакций на человека. «По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост», — рассказал он, назвав такой рост феноменальным.

По данным BCG, которые приводит агентство РБК, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58). «Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию “русского чуда”», — говорится в докладе.

Благодаря «русскому чуду», отмечают исследователи, Россия стала европейским лидером по объему операций с использованием цифровых кошельков, а также мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций (токен — комбинация цифр, которую гаджеты помнят вместо номеров привязанных к ним карт).

Одной из причин роста исследователи считают отсталость России, правда, связывая ее не с количественными, а с качественными факторами, с отсутствием традиции потребительского поведения в рыночной экономике.

Чудеса, да и только

Значительный рост объема карточных платежей в 2010 – 2018 годах, как можно судить по данным исследований в Wikipedia, обусловлен крайне низкой базой для российского показателя платежей без использования «кэша», уверен, в свою очередь, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В 2010 – 2013 годах доля таких платежей составляла в РФ всего 4% против 6% в ЮАР, 10% в КНР и 45-60% в ряде европейских стран, США и Канаде.

Опубликованное в январе 2018 года исследование аналитиков Forex Bonuses уже ставит Россию на высокое 10 место по данным индекса использования безналичных транзакций, напоминает он. Лидеры рейтинга остались теми же и доля «безнала» в обороте у них – согласно исследованию – осталась на прежнем уровне 40-60% (в частности, 57% — у лидера рейтинга, Канады). Характерно вхождение Китая в число лидеров безналичных расчетов с долей этих расчетов вблизи показателей лидеров. Россия отстает от лидеров по данным индекса использования безналичных платежей все еще существенно, более, чем в три раза по данным рейтинга, но это куда меньшее отставание, чем 5-8 лет назад.

Говорить о «русском чуде» в данном случае преждевременно, считает Александр Осин. Во-первых, как показано выше на показателях карточного бизнеса в РФ сказался эффект низкой базы. Во-вторых, цена вхождения товара на рынок, как это традиционно предполагает маркетинговая стратегия, была крайне низка. Стоимость безналичных платежей в РФ была близка к нулевой или даже нулевой (для платежей по счетам внутри обслуживающего карту банка).

Однако ситуация меняется, лидеры рынка хотят монетизировать затраты на расширение инфраструктуры платежей, рассказывает Александр Осин. Аутсайдеры вынуждены обращаться к данному сегменту как к источнику доходов ввиду падения темпов роста кредитования (для кредитов банков нефинансовому сектору – а его объем составляет 33 трлн руб. — темпы прироста займов близки к нулевым за последние 2 года, а просрочка достигла 15-летнего максимума).

Борьба за доходы в условиях низких темпов прироста спроса уже стала причиной конфликта между производителями и потребителями услуг безналичных платежей. Розничные сети недавно допустили возможность бойкота Системы быстрых платежей (СБП) от Банка России из-за названных регулятором тарифов в 0,2-0,7% от суммы покупки. Текущие комиссии эквайринга – от нескольких сотых процента от суммы транзакции.

Более того, указывает эксперт, новый вид оплаты потребует от покупателей дополнительных действий. Потребители привыкли оплачивать покупки прикладывая карту или смартфон к терминалу. При использовании QR-кода появляется дополнительное действие — с точки зрения пользовательского опыта это хуже.

В итоге новая система разгоняет инфляцию, говорит Александр Осин – что наиболее сильно отразится на кошельках тех, кто никакими QR-кодами не пользуется – а для тех, кто пользуется, снизится удобство оплаты (при росте цен).

Но принимая во внимание факторы, сформированные в ходе многолетней политики количественного смягчения в ведущих экономиках, а также текущие меры стимулирования и противодействия дефляции в ведущих странах банкам будет в ближайшее десятилетие сложнее оказывать «карточные» услуги бесплатно. Повышение платы за транзакции, даже минимальное, в пределах 1% - как видим из текущей истории делового конфликта между розничными сетями и ЦБ – способно попросту остановить роста карточного рынка, , считает он.

Прогноз Boston Consulting Group (BCG), согласно которому в 2019–2028 годах прирост безналичных платежей в РФ составит 11,8%(г/г), выглядит завышенным, заключает Александр Осин. При таком приросте доля карточных платежей в РФ к 2028 году должна составить 73%, больше, чем у лидеров рынка сейчас. Но доля «безнала» в мире – как показывает статистика 2018 года, указанная выше, не растет даже в условиях сохранения относительно «мягких» инфляционных опасений и пологих инфляционных трендов.

Не надо стесняться чуда

Вице-президент РФИ банка Елена Чижевская считает применение термина «русское чудо» в данном случае вполне оправданным. Что касается прогнозируемого замедления роста карточных платежей, то это обусловлено замедлением роста экономики, полагает она, а также ростом числа безналичных транзакций в других государствах.

Фактором, который обеспечил рост безналичных транзакций, совершаемых частными лицами, она считает технические решения нового поколения, которые дают положительные результаты, и восприимчивость российских банков и владельцев торговых сетей к этим решениям. Сейчас, отмечает эксперт, Системой быстрых платежей (СПБ) пользуются 920 тысяч клиентов, средний перевод россиян там составляет 8,9 тысячи рублей. Напомним, что этот сервис был запущен банком России только в начале года. В качестве другого примера она приводит Систему бесконтактных платежей (NFC), которая позволяет экономить время и обходиться лишь смартфоном, не боясь утерять карточку.

Елена Чижевская прогнозирует дальнейшее развитие в России систем бесконтактных платежей. По ее мнению, разработка средств бесконтактной оплаты для людей пожилого возраста станет актуальна, потому что благодаря этому пожилой части населения не придется носить кошельки, сократится число карманных краж у стариков.