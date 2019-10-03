Вход/Регистрация Подписка

Порошенко в очередной раз не явился на допрос

Москва, 03.10.2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи ГБР вызвали Порошенко в качестве свидетеля по делу о незаконной переправке физических лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

Речь идет о поездке Порошенко в январе 2018 года на Мальдивы. Украинские журналисты выяснили, что Порошенко летал на частном самолете вместе со своей семьей, пройдя паспортный контроль под чужими именами. Попытка Порошенко скрыть недельный отпуск на Мальдивах был вызван его неприлично большой стоимостью – по подсчетам журналистов отдых президентской семьи обошелся минимум в пол миллиона долларов США.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Слуга американского народа
    2. Налет на Питер грозит разорением
      Введение режима «открытого неба» в «Пулково» приведет к тому, что базовая авиакомпания этого аэропорта потеряет порядка 80 процентов трафика на международных авиалиниях, а вся экономика нашей страны не менее 300 млн долларов
    3. Подкаст 39 недели. Небоскребы – новая норма градостроительства?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама