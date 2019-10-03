Порошенко в очередной раз не явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи ГБР вызвали Порошенко в качестве свидетеля по делу о незаконной переправке физических лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

Речь идет о поездке Порошенко в январе 2018 года на Мальдивы. Украинские журналисты выяснили, что Порошенко летал на частном самолете вместе со своей семьей, пройдя паспортный контроль под чужими именами. Попытка Порошенко скрыть недельный отпуск на Мальдивах был вызван его неприлично большой стоимостью – по подсчетам журналистов отдых президентской семьи обошелся минимум в пол миллиона долларов США.