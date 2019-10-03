Премьер-министр и спикер пытаются спасти программу развития села

Вдвое больше или вдвое меньше

Премьер-министр Медведев 2 октября, после рабочей встречи со спикером Думы Володиным, поручил Минфину «изыскать дополнительные средства», чтобы в два раза увеличить средства на программу по развитию села. Как сообщило агентство «Прайм», встреча спикера и премьера прошла сразу после заседания совета Госдумы, который назначил первое слушание законопроекта о федеральном бюджете на 23 октября.

Сейчас этим законопроектом на госпрограмму комплексного развития сельских территорий намечено выделить 35,824 млрд рублей в 2020 году и на миллиард-полтора меньше в каждом из двух последующих годов. Но теперь, вместо 100 с небольшим миллиардов рублей, должно быть изыскано не менее двухсот. «Председатель правительства дал поручение министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного», — сообщил Вячеслав Володин журналистам.

Напомним, что комплексное развитие, это не деньги на сельское хозяйство. Утвержденная 31 мая с.г. государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» нацелена на Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

Наверное, излишне говорить, что госпрограмма состоит из проектной и процессной частей. Это диктуется современными подходами к государственному управлению. В проектной части в рамках пяти ведомственных проектов намечено развивать жилищное строительство на сельских территориях и улучшить благоустройство домовладений, содействовать занятости, развивать инженерную инфраструктуру и транспорт и в целом благоустраивать сельские территории. Для убогого, кроме наиболее благоприятных аграрных районов, российского села все это реально важно. А село нужно не только там, где все «само растет».

В процессную часть госпрограммы входят мониторинг и аналитика вкупе с информационной поддержкой, но еще и «Современный облик сельских территорий».

Опережающими темпами намечено реализовать программу на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, в Крыму, Калининградской области и в Арктической зоне России (где развито, к примеру, оленеводство).

И тут важно отметить, что финансирование госпрограммы в 2020–2025 годах за счёт федерального бюджета предусмотрено в объёме 1 трлн рублей (а всего 2, 3 трлн). Триллион! А Закон о бюджете в 3-х из этих 6-ти лет предусматривает в 10 раз меньше.

Было ли бы выделено 9/10 в оставшиеся три года? И будет ли выделено 4/5 после нового указания премьер-министра? Но он, по крайней мере, пытается уберечь госпрограмму от превращения в совсем уж фикцию. 200 с гаком миллиардов, это, будем считать, лишь вдвое меньше от того, что должно было быть выделено по программе на пол ее срока.

Комплексно надо, товарищи, комплексно

Генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер сопоставляет еще два числа: на начало 2019 года доля сельского населения России оценивалась в 25,58%, а в государственной программе в качестве таргета указана доля в 25,3%. То есть, ее усилиями сельское население должно остаться практически на сегодняшнем уровне, даже чуть ниже.

Впрочем, если брать горизонт в 5-6 лет, именно задача неубывания числа жителей села может являться наиболее реалистичной. Сам Евгений Вальтер, правда, еще пессимистичней и считает бюджетные затраты на поддержание сельской демографии неэффективными. С этим не обязательно соглашаться, государственная бюджетная политика искони обладала влиянием на численность населения деревни, правда прежде, чтобы оно не падало, достаточно было не увеличивать налоговые изъятия, приходящиеся на крестьян.

Но сам по себе анализ процессов в сельской местности, приводимый экспертом, заслуживают внимания. Можно строить в селах доступное жилье, но в отсутствие социальной инфраструктуры, спроса на него не будет, отмечает он, можно строить больницы и школы, но в отсутствие рабочих мест, в них некому будет ходить. К сожалению, на сегодняшний день на селе единственными работодателями являются агромпромышленные комплексы, поэтому, например, с регионах, где сельское хозяйство развито, доля сельского населения выше, чем в среднем по стране, например в Краснодарском крае это 44,76%, Ставрополье - 41,64%.

Но нужно понимать, указывает Евгений Вальтер, что далеко не все могут найти работу в селе по специальности, гражданам с высшим инженерным или гуманитарным образованием те вакансии, которые предлагают агропромышленный комплекс на местах просто не подходят. Увы, но высококвалифицированные кадры на селе практически не востребованы, констатирует он.

Те же и интернет

Вообще, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, объективным KPI таких программ по улучшению жизни на селе могла бы стать продолжительность жизни селян: сейчас она в среднем на 2 года меньше, чем у горожан, и это довольно большой разрыв. Реформа здравоохранения, казалось бы, проводимая с благими намерениями, привела, например, к сокращению доступности неотложной скорой помощи в маленьких населенных пунктах, у которых раньше была хотя бы одна «скорая», а сейчас они делят ее с еще несколькими населенными пунктами или даже с городом. В результате теряются драгоценные секунды на реанимационные процедуры. Увеличив доступность скорой медицинской помощи, сразу же можно было бы сделать рывок в направлении увеличения продолжительности жизни.

Еще одно направление, которое представляется важным, говорит Илья Жарский — это развитие доступа в интернет в небольших селах, которое могло бы привести к расцвету этих сел. В 2018 году Владимир Путин предлагал улучшить программу сокращения так называемого «цифрового неравенства» — предоставлять доступ к Интернет через Wi-Fi для сел с населением не от 250 человек, а от 100 человек. По мнению эксперта, доступ в интернет в поселениях численностью от 100 человек, позволит этим территориям интенсивнее развиваться, ведь доступ в интернет связан с получением актуальной информации по частному строительству и сельскому хозяйству, связан с заказом запчастей для агротехники и ремонта частных автомобилей.

Опосредованно он также связан с притоком молодежи в село, так как доступ в интернет позволяет им учиться и организовывать свой досуг почти как в городе. У Ростелекома был такой проект в 2013-2017 годах, напоминает эксперт, но он почему-то завяз в бюрократических процедурах и недостатке финансирования, хотя цель декларировалась грандиозная — Wi-Fi в каждый населенный пункт от 250 человек, и по символическому тарифу в 45 рублей в месяц (потом же предлагалось сделать его и вовсе бесплатным).

А вдруг Дмитрий Медведев вспомнил именно об этой программе? Впрочем, если и так, должно и еще на что-то остаться от добавочных ста миллиардов.