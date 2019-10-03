Прогноз погоды на 10 дней: осень стремительное наступает – шокирующий прогноз синоптиков

Потепление, которое пришло на Русскую равнину в начале октября, уже в конце этой недели начнёт отступать, а ему на смену придёт холодная осенняя погода с присущими ей атрибутами – дождями, усилением ветра, а также резким падением температурного фона.

Такая климатическая обстановка в ближайшие 10 дней ожидается, прежде всего, в Центральной России, где атлантический антициклон сменит арктический циклон.

Прогноз погоды на 10 дней в городах Золотого кольца России

Так, по прогнозу синоптиков, в городах, так называемого Золотого кольца России, где всегда многолюдно из-за тысяч туристов, желающих увидеть наиболее интересные памятники архитектуры, пока сохраняется тёплая погода. Например, сегодня здесь при переменной облачности было плюс 18-19. Но уже завтра, почти повсеместно пойдёт дождь, а северный ветер, пришедший вместе с холодными арктическими массами, понизит температуру сразу на 6-7 градусов.

В частности, по прогнозу метеорологов, в пятницу, 4 октября в Сергеем Посаде днём ожидается плюс 11-12, пойдёт сильный дождь. В ночь на субботу здесь, а также в Переславле-Залесском столбики термометров опустятся до нуля градусов. Днём 5 октября осадки прекратятся и немного потеплеет, но уже в воскресенье днём вновь станет холодно – всего плюс 1-2. Такая погода продержится до начала следующей недели. При этом в понедельник синоптики прогнозируют снег, который к следующему уикенду перейдёт в дождь.

Такой же шокирующий прогноз ожидает в ближайшие 10 дней жителей и многочисленных туристов Ростова Великова, Костромы, Иваново и Владимира. В этих городах, правда, снег ожидается уже в ближайшее воскресенье. А в Ярославле при идентичной климатической обстановки, прогнозируется сильный ветер с берегов Волги, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду.

Погода на 10 дней в Приморье. Прогноз синоптиков

Суровое дыхание осени в ближайшие 10 дней почувствуют и жители Приморья. Уже в пятницу, 4 октября погода, которая в последнее время избаловала приморцев солнцем и аномальным теплом, чувствительно испортится.

Гребень антициклона, уступивший дорогу фронтальным разделам, пришедшим с запада, снизит температурный фон сначала на западе края, где завтра, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 10-11 днём и плюс 7-8 в ночные часы. К выходным же холодный атмосферный фронт накроет уже весь край. При этом в столице региона – Владивостоке – усилится ветер и при плюс 12 будет ощущаться плюс 8

Впрочем, как обещают метеорологи, похолодание будет временным, и вернувшийся уже в начале следующей недели в Приморье антициклон, вновь очистит небо от облаков и на солнце воздух прогреется к четвергу, 10 октября до плюс 18-19. Но на этом температурные качели не закончатся и уже к выходным погодная ситуация снова кардинально поменяется – станет пасмурно, пойдёт дождь, а дневная температура воздуха, например, во Владивостоке понизится до плюс 10-11.

Прогноз погоды на 10 дней в северо-западных регионах страны и в СПб

Осень стремительно наступает и на северо-западные регионы. Правда, здесь шокирующий прогноз синоптиков о резком похолодании вряд ли сильно кого-то удивит – местные жители привыкли, что октябрь – традиционно пасмурный и дождливый месяц, а приезжие заранее изучают долгосрочные прогнозы погоды, которые не обещали здесь летней погоды посредине осени.

Несмотря на то, что осадки не прекращались на северо-западе страны с конца сентября, их новая порция, которая усилится к концу этой недели, всё-таки вызовет некоторое удивление – столь обильный дождь, например, в Калининградской области – явление не такое уж и распространённое. Так, по прогнозу синоптиков, здесь в ближайшие 10 дней может выпасть месячная норма осадков. При этом температура воздуха будет колебаться от 8 до 12 градусов выше нуля.

Прохладнее будет в Карелии, в Коми и Мурманской области. Здесь ещё вчера было плюс 10, а уже завтра термометры днём покажут всего плюс 1, выпадет снег, средняя же дневная температура воздуха в период с 4 по 13 октября составит в этих регионах плюс 3, ночная – плюс 1.

Относительно комфортные дневные температурные показатели, которые держались в Санкт-Петербурге в начале октября, примерно 4 октября сменятся на плюс 4. Ночью же будет и вовсе всего плюс 2. Такая погода продержится в СПб, как минимум до конца следующей недели. Так, в субботу, 12 октября и в воскресенье, 13 октября столбики термометров в дневные часы выше плюс 6-7 не поднимутся, зато в тёмное время суток – местами опустятся к нулю.

Погода в Москве на 10 дней. Точный прогноз синоптиков

После аномально тёплой погоды, пик которой пришёлся на сегодняшний день, когда воздух в некоторых районах Москвы прогревался до плюс 20-21, уже завтра в столичном регионе стремительно начнёт наступать осень. Если днём в пятницу будет ещё плюс 14, то уже ближе к полуночи погодные градусники покажут плюс 3-4. Чувствительное похолодание начнётся с воскресенья, 6 октября – днём синоптики обещают плюс 2-3, ночью подморозит до минус 1, прогнозируется снег.

В период с 7 по 10 октября дневная температура воздуха составит плюс 3-6, возможен снег. С 10 октября и до конца недели уже зарядит дождь, который будет сопровождаться неприятными холодными ветрами. А средняя дневная температура составит плюс 6-10, при ночной – 3-7 градусов выше нуля.