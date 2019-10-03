Путин поручил депутатам Госдумы переехать в другое здание

Глава РФ Владимир Путин распорядился временно разместиться депутатам Госдумы, также другим работникам нижней палаты российского парламента в другое здание.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уже известно, что депутаты переедут из здания, расположенном на Охотном ряду, в здание Дома союзов на Большой Дмитровке.

Кроме того, будут перемещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности нижней палаты парламента.

Напомним, первоначально предполагалось, что по окончании весенней сессии Думы уже в этом году начнется ремонт зала заседаний, на который отводилось около одного года. При этом планировалось, что на время ремонта депутаты будут заседать в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов.

Позже, после проведения специальных экспертиз под зданием нижней палаты были обнаружены пустоты. Для более тщательного их исследования ремонт здания Думы был перенесён на более поздний срок. При этом уже известно, что ремонт уже имеющегося здания Думы обойдётся в разы дешевле строительства нового здания.

Как известно, ранее планировалось построить в Мневниках новый комплекс парламентских зданий. Однако позже от этой идеи отказались.