Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Российский лидер Владимир Путин уволил с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Как передаёт РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основной кандидат на вакантную должность – Вадим Баланин, возглавляющий сейчас «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН». Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый.

Наша справка

Геннадий Александрович Корниенко родился 30 сентября 1954 года, в посёлке Лахденпохья (Карело-Финской ССР). Российский государственный деятель. Генерал-полковник. Кандидат юридических наук. Корниенко возглавлял ФСИН более семи лет, с июня 2012 года. До этого служил в органах госбезопасности, был замдиректора ФСО и главой Государственной фельдъегерской службы.