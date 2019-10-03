«Россети» через консолидацию электросетей помогут вывести сектор на новый уровень - Минэнерго

Объединение российского электросетевого сектора, проводимое компанией «Россети», необходимо для поддержки высокого уровня качества сетевого комплекса и поможет вывести энергетику на качественно новый уровень. Об этом в ходе сессии «Что такое энергетика будущего?» в рамках форума «Российская энергетическая неделя-2019» сообщил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

«Государство, как акционер крупнейшей электросетевой компании «Россети» заинтересовано в распространении действующих здесь единых высоких принципов качества на весь отечественный сетевой комплекс. Поэтому Министерство энергетики поддерживает процесс консолидации. Нужно выводить отечественный электросетевой комплекс на качественно новый уровень. Создавать современные цифровые платформы, где будут взаимодействовать потребители электроэнергии, производители оборудования и субъекты электроэнергетики - сетевые и генерирующие компании», - подчеркнул Грабчак.

Эксперт порассуждал на тему будущего сектора. По его словам, сложно предугадать, какие технологии появятся в ближайшей перспективе, ведь ситуация постоянно меняется. «Если говорить об энергетике будущего и о том, как мы ее видим… Да никак не видим…Что будет с энергетикой - действительно непонятно. Это сложный вопрос», - сказал он и напомнил, что предполагаемого несколько лет назад господства накопителей так и не произошло.