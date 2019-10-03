Вход/Регистрация Подписка

«Россети» через консолидацию электросетей помогут вывести сектор на новый уровень - Минэнерго

Москва, 03.10.2019

Объединение российского электросетевого сектора, проводимое компанией «Россети», необходимо для поддержки высокого уровня качества сетевого комплекса и поможет вывести энергетику на качественно новый уровень. Об этом в ходе сессии «Что такое энергетика будущего?» в рамках форума «Российская энергетическая неделя-2019» сообщил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

«Государство, как акционер крупнейшей электросетевой компании «Россети» заинтересовано в распространении действующих здесь единых высоких принципов качества на весь отечественный сетевой комплекс.  Поэтому Министерство энергетики поддерживает процесс консолидации. Нужно выводить отечественный электросетевой комплекс на качественно новый уровень. Создавать современные цифровые платформы, где будут взаимодействовать потребители электроэнергии, производители оборудования и субъекты электроэнергетики - сетевые и генерирующие компании», - подчеркнул Грабчак.

Эксперт порассуждал на тему будущего сектора. По его словам, сложно предугадать, какие технологии появятся в ближайшей перспективе, ведь ситуация постоянно меняется. «Если говорить об энергетике будущего и о том, как мы ее видим… Да никак не видим…Что будет с энергетикой - действительно непонятно. Это сложный вопрос», - сказал он и напомнил, что предполагаемого несколько лет назад господства накопителей так и не произошло.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Слуга американского народа
    2. Налет на Питер грозит разорением
      Введение режима «открытого неба» в «Пулково» приведет к тому, что базовая авиакомпания этого аэропорта потеряет порядка 80 процентов трафика на международных авиалиниях, а вся экономика нашей страны не менее 300 млн долларов
    3. Подкаст 39 недели. Небоскребы – новая норма градостроительства?
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама