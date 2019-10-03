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Россия бьет рекорды в сфере карточных платежей

Москва, 03.10.2019
  • Россия бьет рекорды в сфере карточных платежей

Из открытых источников

В России за последние 8 лет число безналичных платежей выросло в 30 раз, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group. В документе говорится, что по данному показателю Россия обошла все государства Евросоюза.

При этом организация прогнозирует, рост объема выручки в Европе карточных платежей на ближайшие 10 лет на 5,9% в год. Однако страны ЕС обгонит восточноевропейская зона, где прогнозируется рост выручки от подобных трансакций на 7,4% ежегодно. При этом локомотивом роста будет Россия, уверены в компании.

По мнению авторов доклада, «русскому чуду» будут способствовать «дешевое розничное финансирование, высокая концентрация рынка и крупные инвестиции в технологии».

В документе сообщается, что в среднем объем платежей по карте рос в России за последние 8 лет на 22,1%. По прогнозам, в последующие 10 лет рост замедлится до 11,8%, но даже при подобном раскладе Россия будет намного опережать другие государства в этом сегменте.

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