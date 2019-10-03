Россия планирует дать в долг за три года триллион рублей

Минфин России объявил о планах выдать более 1 триллиона рублей международных займов в ближайшие три года, сообщается в материалах к проекту бюджета на 2020—2022 годы. Как сообщает газета «Известия», деньги иностранным заемщикам необходимы для того, чтобы закончить совместные с Россией проекты.

Еще часть выделенных средств пойдут на финансирование покупателей российской продукции. Издание сообщает, что список заемщиков не разглашается.Россия также планирует взять в долг по средствам размещения облигаций на иностранных площадках 640 миллиардов рублей. Запланированная сумма для кредитов со стороны Москвы иностранным правительствам и организациям станет крупнейшей за последние пять лет.

Ранее российский Минфин заявил, что Венесуэла произвела очередную выплату долга перед РФ в размере 3 миллиардов долларов.